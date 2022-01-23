YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor

Muğla'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor

23.01.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor

Muğla'da belediye ekipleri yüksek kesimlerdeki yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar nedeniyle Kavaklıdere, Menteşe, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası kar küreme çalışması yürütülüyor.

Bölgede yürütülen çalışmalar ile kapalı kırsal mahalle yolunun bulunmadığı, önümüzdeki hafta Salı gününe kadar sürmesi beklenen kar ve yağışlı hava nedeniyle ekiplerin 24 saat görevlerinin başında olacağı açıklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Cesedini benzinle evin banyosunda yakmışlardı! Kan donduran olayla ilgili yeni gelişmeCesedini benzinle evin banyosunda yakmışlardı! Kan donduran olayla ilgili yeni gelişme
Muğla'da bir kadını öldüren kişiye yardım ettiği iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliye adli kontrolMuğla'da bir kadını öldüren kişiye yardım ettiği iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliye adli kontrol
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 23 Ocak Pazar

İmsak
06:45
Sabah
08:09
Öğle
13:23
İkindi
16:05
Akşam
18:28
Yatsı
19:46
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.