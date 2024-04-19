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Muğla’ya fırtına uyarısı

İHA İHA
19.04.2024 15:52
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla genelinde şiddetli fırtına uyarısında bulundu.

Muğla’ya fırtına uyarısı

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, (20.04.2024 Cumartesi) ilk saatlerden itibaren Muğla çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (51-75 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, hortum, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır Fırtınanın etkisini (21.04.2024) Pazar ilk saatlerden itibaren kaybetmesi bekleniyor” denildi.

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