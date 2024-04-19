Muğla’ya fırtına uyarısı

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, (20.04.2024 Cumartesi) ilk saatlerden itibaren Muğla çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (51-75 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, hortum, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır Fırtınanın etkisini (21.04.2024) Pazar ilk saatlerden itibaren kaybetmesi bekleniyor” denildi.





