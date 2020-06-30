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Muğla'ya yatlar kargo gemisiyle geliyor

MUĞLA HABERLERİ  | 30.06.2020 14:35 | Son Güncelleme

Muğla'ya yatlar kargo gemisiyle geliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sezonunun açılmasıyla yatlar da denize inmeye başladı.

Marmaris Körfezi'ne giriş yapan Hollanda bayraklı 5 bin 460 groston ağırlığında, 112 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki kargo gemisi "Eemslift Ellen", Cruise Port'a yanaştı.

Biri yelkenli olmak üzere dört lüks yat, gümrük işlemlerin tamamlanmasının ardından gemideki dev liftler yardımıyla denize indirildi.

İspanya'nın Palme De Mallorca Limanı'ndan getirilen yatların indirilmesini vatandaşlar ve turistler izledi.

Marmaris Liman İşletmeleri yetkilileri, ulaşımın daha ucuz olması nedeniyle yatların kargo gemileriyle getirildiğini bildirdi.

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