YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla’yı Özkan temsil edecek

Muğla’yı Özkan temsil edecek

MUĞLA HABERLERİ  | 24.02.2020 10:26 | Son Güncelleme

Muğla’da, 2020-2021 İl Av Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla’yı Özkan temsil edecek

Muğla’da, 2020-2021 İl Av Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Komisyonda, Merkez Av Komisyonu’nda Muğla’yı Milas Avcılar Derneği Başkanı Mustafa Özkan’ın temsil etmesine karar verildi.
İl Av Komisyonu Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan başkanlığında gerçekleştirildi. Milas Avcılar Derneği Başkanı Mustafa Özkan, Fethiye Avcılar Derneği Başkanı Ali Yörük, Ula Avcılar Derneği Başkanı İsmail Erkurt ve Muğla Merkez Avcılar Derneği Başkanı Muammer Bağcıoğlu’nun katılımıyla düzenlenen toplantıda Mart ayında İzmir’de toplanacak Merkez Av Komisyonu’nda Muğla’yı Milas Avcılar Derneği Başkanı Mustafa Özkan’ın temsil etmesi kararlaştırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Seydikemer’de kafasına tomruk çarpan kişi öldü

Seydikemer’de kafasına tomruk çarpan kişi öldü

Kayserispor aradığı desteği bulamadı

Kayserispor aradığı desteği bulamadı

Gıda denetimi seferberliği tamamlandı

Gıda denetimi seferberliği tamamlandı

Üreticiler süt prim desteklerini bekliyor

Üreticiler süt prim desteklerini bekliyor

Akçakoca Belediyesinin 25 metrelik teknesi geliyor

Akçakoca Belediyesinin 25 metrelik teknesi geliyor

Muğla'da kafasına tomruk çarpan kişi öldü

Muğla'da kafasına tomruk çarpan kişi öldü

Muğla Namaz Vakitleri 24 Şubat Pazartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:39
Öğle
13:25
İkindi
16:31
Akşam
19:01
Yatsı
20:16

Muğla Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

Ela Eczanesi
Merkez
Genek Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Bodrum
Damla Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Balkan Oktay: “Halkın parasını boşa harcamıyoruz”

Balkan Oktay: “Halkın parasını boşa harcamıyoruz”

Gelin damatların gözdesi tarihi mekanlar

Gelin damatların gözdesi tarihi mekanlar

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.