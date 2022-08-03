YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Muhafazakarların lider adayı Sunak, "İngiltere'yi kötülemenin" aşırılık olarak tanımlanmasını önerdi

Muhafazakarların lider adayı Sunak, "İngiltere'yi kötülemenin" aşırılık olarak tanımlanmasını önerdi

03.08.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhafazakarların lider adayı Sunak, "İngiltere'yi kötülemenin" aşırılık olarak tanımlanmasını önerdi

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin lider adaylarından Rishi Sunak, terörizme ilişkin politika önerisinde "İngiltere'yi kötülemeyi" aşırılık olarak tanımlamayı planladığını duyurdu.

Independent'da yer alan haberde, Sunak'ın aşırılık tanımını genişletme yönünde planlarının olduğu belirtildi.

Terörizmle ilgili sunduğu bir dizi politika teklifi çerçevesinde, Sunak, mevcut hükümetin radikallikten arındırma programını elden geçirmeye ve "İslami aşırılıkçılığa" karşı mücadeleye yeniden odaklanacağı taahhüdünde bulundu.

"Birleşik Krallık'ı kötülemeyi" resmi olarak aşırıcılık tanımına dahil etmeyi planladıklarını kaydeden Sunak, "Bir başbakanın, ülkemizi ve insanlarımızı güvende tutmaktan daha önemli bir görevi yoktur." dedi.

Hükümetin aşırılık tanımının genişletileceği belirtilirken, Sunak, "İster İslamcı aşırıcılıkla mücadele çabalarımızı ikiye katlamak, ister ülkemize karşı nefretlerini dile getirenlerin kökünü kazımak konusunda ne gerekiyorsa yapacağım." ifadelerini kullandı.

"Aşırılık yanlıları sadece değerlerimize değil mevcudiyetimize de saldırmak istiyor" diyen Sunak, "Ülkemize karşı ulusal güvenlik açısından risk oluşturmaya yol açan, aşırı nefret besleyen kişilerin tespit edilip yıkıcı bir yoldan saptırılabileceğini" savundu.

Aşırılık konusunda önerilen tanımın ayrıntılarına dair detay verilmedi ancak hükümetin veya herhangi bir hükümet politikasının eleştirisinin bu kapsama alınmayacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP ve İYİ Parti'den 2022 KPSS'ye yönelik iddialara ilişkin suç duyurusuCHP ve İYİ Parti'den 2022 KPSS'ye yönelik iddialara ilişkin suç duyurusu
Ankara ve Kütahya'daki 6 taşınmaza toplam 29,5 milyon lira teklifAnkara ve Kütahya'daki 6 taşınmaza toplam 29,5 milyon lira teklif
Kırşehir'de kayıp kişi arazide öldürülmüş halde bulunduKırşehir'de kayıp kişi arazide öldürülmüş halde bulundu
Anahtar Kelimeler:
İngiltere rishi sunak

Ankara Namaz Vakitleri 3 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:01
Sabah
05:42
Öğle
13:00
İkindi
16:52
Akşam
20:08
Yatsı
21:42
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Siyah bikinisiyle büyüledi! Tamamen doğal paylaşım

Siyah bikinisiyle büyüledi! Tamamen doğal paylaşım

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

İç çamaşırlı paylaşımıyla meydan okudu! “Ortalamadan daha...”

İç çamaşırlı paylaşımıyla meydan okudu! “Ortalamadan daha...”

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.