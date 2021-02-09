Muhammed Ali efsanesi 'The Greatest' ile anlatılacak! Projenin başındaki isim...

Unutulmaz tarihi kişiliklerden biri olan Muhammet Ali’nin hayatı mini dizi oluyor. Amazon ve Michael B. Jordan iş birliğinde hazırlanan yeni dizi için bugün resmi duyurular yapıldı ve diziden bazı önemli detaylar açıklandı. Dizi, Ali'nin sosyal aktivist kişiliğini ve daha önce hiç görmediğimiz taraflarını ekranlara uyarlayacak.

MUHAMMED ALİ DİZİSİNİN ADI THE GREATEST OLARAK AÇIKLANDI

Amazon'un Muhammed Ali dizisi ünlü oyuncu Michael B. Jordan'a ait olan Outlier Society stüdyosu tarafından geliştiriliyor. Michael B. Jordan dizinin hazırlanmasında önemli rol oynamış ancak Jordan Muhammed Ali'yi kendisi canlandırmayacak. Bunun yerine Muhammed Ali rolü için farklı bir oyuncu aranıyor.

Yapımcı kimliğiyle projede yer alacak olan Michael B. Jordan, "Karakter odaklı ve yoğun bir dizi hazırlıyoruz. İnsanlar Muhammed Ali'yi boks günleriyle tanıyor; bu dizi ise ringin ötesine gitmek ve Ali'nin kendisini tanıyabilmek için bir fırsat olacak. Onu daha bir 360 derece ve her yönüyle tanıyacağız. Ve hayır, Ali'yi ben oynamayacağım bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ancak şu anda projenin erken evrelerindeyiz ve fazla detay vermem mümkün değil. Parçaları birleştirmeye devam ediyoruz, ama büyük heyecan uyandıran bir şey olduğunu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Amazon yapımı Muhammed Ali mini-dizisi için şu anda yayın tarihi belli değil. Proje erken evrelerinde olduğu için çekimlerin başlaması muhtemelen biraz zaman alacak. Muhammed Ali'yi canlandıracak olan aktörün seçimi de yapımcı ekibi epey zorlayacaktır. Bakalım efsanevi sporcunun hayatı ekranlara nasıl yansıyacak.

