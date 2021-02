Twitter’dan gelen soruları yanıtlayan The Walking Dead yıldızı öyle bir söz verdi ki...

The Walking Dead dizisinin Negan’ı Jeffrey Dean Morgan Twitter’da hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

AMC koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen 10. sezon finalinin 6 bonus bölümle genişletileceğini ve 11. sezonun da iki sene boyunca yayımlanacak toplamda 24 bölümden oluşacağını açıklamıştı. Takvimde herhangi bir aksaklık yaşanmazsa ünlü dizinin finali 2022'de ekranlara gelecek.

Comicbook'un haberine göre Jeffrey Dean Morgan, cumartesi Twitter'da bir hayranının sorusuna cevaben yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çok uzun zamandır burada olan bizler için biteceğini bilmek zor. Gerçekten ikinci bir aile. Bunu idrak etmek zor olacak. Fakat? Bu süreyi birlikte geçirdiğimiz için çok şanslıyız. Ve gelecek 30 bölüm özel olacak."

lots of stuff I think. But I’ll tell ya... KNOWING it’s ending? is rough for those of us that have been around a minute. Really is a second family. Going to be difficult to wrap head around. But? Very lucky to have had this time together. And next 30 eps are gonna be special.