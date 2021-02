Yüzüklerin Efendisi dizisinden dev transfer! Gladyatör geliyor

Yüzüklerin Efendisi dizisi hakkında çıkan yeni söylentiler heyecan yarattı. Russell Crowe, Amazon’un Yüzüklerin Efendisi dizisinde Durin rolü ile karşımıza çıkabilir.

Bugüne dek Amazon’un The Lord of the Rings uyarlaması dizisi hakkında paylaştığı bilgilerle güven kazanmayı bilen TheOneRing.net, ortaya yeni bir iddia attı. Bu platform, daha önce dizinin resmi özetini Amazon’dan önce paylaşarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Yüzüklerin Efendisi dizisine son olarak 20 oyuncu katılmış, peş peşe dizinin konusu ve hangi dönemde geçeceği gibi konular belli olmuştu. TheOneRing.net sosyal medya platformu Twitter’da paylaştığı bir Tweet ile hangi oyuncunun hangi karakteri canlandıracağını paylaştı. Elbette bilginin bu kısmı da resmi onay almış değil. Ancak gönderideki oyuncuların birçoğu zaten daha önce resmi olarak duyurulduğu için teori akıllara oldukça yatkın geliyor. Listedeki bir oyuncu hariç: Russell Crowe.

Paylaşılan Tweet’e göre oyuncular ve rol dağılımları şu şekilde: