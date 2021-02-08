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Yüzüklerin Efendisi dizisinden dev transfer! Gladyatör geliyor

08.02.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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Yüzüklerin Efendisi dizisinden dev transfer! Gladyatör geliyor

Gladyatör olarak hafızalara kazınan Russell Crowe’un heyecanla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisinde Durin’i canlandırabilir.

Yüzüklerin Efendisi dizisi hakkında çıkan yeni söylentiler heyecan yarattı. Russell Crowe, Amazon’un Yüzüklerin Efendisi dizisinde Durin rolü ile karşımıza çıkabilir.

Bugüne dek Amazon’un The Lord of the Rings uyarlaması dizisi hakkında paylaştığı bilgilerle güven kazanmayı bilen TheOneRing.net, ortaya yeni bir iddia attı. Bu platform, daha önce dizinin resmi özetini Amazon’dan önce paylaşarak dikkatleri üzerine çekmişti.

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Yüzüklerin Efendisi dizisine son olarak 20 oyuncu katılmış, peş peşe dizinin konusu ve hangi dönemde geçeceği gibi konular belli olmuştu. TheOneRing.net sosyal medya platformu Twitter’da paylaştığı bir Tweet ile hangi oyuncunun hangi karakteri canlandıracağını paylaştı. Elbette bilginin bu kısmı da resmi onay almış değil. Ancak gönderideki oyuncuların birçoğu zaten daha önce resmi olarak duyurulduğu için teori akıllara oldukça yatkın geliyor. Listedeki bir oyuncu hariç: Russell Crowe.

Twitter’dan gelen soruları yanıtlayan The Walking Dead yıldızı öyle bir söz verdi ki...Twitter’dan gelen soruları yanıtlayan The Walking Dead yıldızı öyle bir söz verdi ki...

Paylaşılan Tweet’e göre oyuncular ve rol dağılımları şu şekilde:

  • Morfydd Clark: Galadriel
  • Robert Aramayo: Elrond
  • Joseph Malwe: Sauron
  • Ken Watanabe: Pallando
  • Ghassan Massoud: Alatar
  • Lenny Henry: Blacklock
  • Russell Crowe: Durin

Burada, Morfydd Clark’ın Galadriel’e hayat vereceğini daha önceden biliyorduk. Elrond, Sauron gibi karakterlerin de geri döneceği ortaya çıkmıştı. Ancak Pallando, Alatar gibi Mavi Büyücüler’i dizide görmek kesinlikle beklenmedik olur.


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