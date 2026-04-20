Muhammed Furkan rekorla Avrupa şampiyonu

Avrupa Halter Şampiyonası’nda erkekler 65 kiloda milli sporcu Muhammed Furkan Özbek tarihi bir başarıya imza atarak Avrupa şampiyonu oldu.

Muhammed Furkan rekorla Avrupa şampiyonu

Koparmada 143 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanan Özbek, silkmede 180 kilo kaldırarak yeni Avrupa rekorunun sahibi oldu ve altın madalya kazandı.

Muhammed Furkan rekorla Avrupa şampiyonu 1

Toplamda ise 323 kiloluk derecesiyle altın madalyaya uzanan milli sporcu, Avrupa şampiyonu oldu.

Aynı sıklette mücadele eden Ferdi Hardal da koparmada 135 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

YİĞİT ERDOĞAN, AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ

Muhammed Furkan rekorla Avrupa şampiyonu 2

Gürcistan’ın Batum şehrinde devam eden Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nın ikinci gününde milli sporcuların mücadelesi devam etti. Erkekler 60 kilo kategorisinde mücadele eden Yiğit Erdoğan, koparmada 121 kilo, silkmede 148 kiloluk kaldırışlar yaparken, toplamda 269 kiloluk yeni Avrupa Gençler rekoru sonrasında bronz madalya kazanıp Avrupa üçüncüsü oldu.
Aynı kiloda yarışan Burak Aykun ise koparmada 119 kilo, silkmede 147 kilo ve toplamda 266 kiloluk derece elde etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Kapat
