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Muhammed Salah'a Şampiyonlar Ligi finali öncesi oruç fetvası

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 22.05.2018 14:22 | Son Güncelleme

Avrupa'nın büyüğünün belli olacağı maç öncesi Liverpool'un Müslüman futbolcusu Muhammed Salah'a ülkesinin din adamlarından oruç fetvası geldi

26 Mayıs'ta Liverpool ile Real Madrid arasında Şampiyonlar Ligi final müsabakası oynanacak.

İftar saati maçtan yarım saat önce

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2017-2018 yılının en büyüğünün belli olacağı maç öncesi Müslüman futbolcu Muhammed Salah'a ülkesinin din adamlarından oruç fetvası geldi .

2017-2018 yılının en büyüğünün belli olacağı maç öncesi Müslüman futbolcu Muhammed Salah'a ülkesinin din adamlarından oruç fetvası geldi .
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Din adamları Salah'a, "orucunu kazaya bırakamaz" dedi. Ukrayna’da 26 Mayıs’ta iftar saati maçtan sadece yarım saat önce.

Din adamları Salah'a, "orucunu kazaya bırakamaz" dedi. Ukrayna’da 26 Mayıs’ta iftar saati maçtan sadece yarım saat önce.
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Ülkesinin din adamları 26 Mayıs’ta Liverpool takımı ile Real Madrid’e karşı Şampiyonlar Ligi final maçına çıkacak olan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah’ın “orucunu kazaya bırakamayacağını” açıkladı.

Ülkesinin din adamları 26 Mayıs’ta Liverpool takımı ile Real Madrid’e karşı Şampiyonlar Ligi final maçına çıkacak olan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah’ın “orucunu kazaya bırakamayacağını” açıkladı.
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Gazete Habertürk'ün haberine göre; din adamı Yaser Burhami, İngiltere’de Mo Salah olarak anılan oyuncunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’de oynanacak maç öncesi oruç tutmayı bırakıp bırakamayacağı sorusunu “Kuran’da futbolcuların oruçtan muaf tutulacağına dair ayet yok. Sporculuk ağır işlerden sayılmıyor” diye yanıtladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; din adamı Yaser Burhami, İngiltere’de Mo Salah olarak anılan oyuncunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’de oynanacak maç öncesi oruç tutmayı bırakıp bırakamayacağı sorusunu “Kuran’da futbolcuların oruçtan muaf tutulacağına dair ayet yok. Sporculuk ağır işlerden sayılmıyor” diye yanıtladı.
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Ukrayna’da 26 Mayıs’ta iftar saati maçtan sadece yarım saat önce.

Ukrayna’da 26 Mayıs’ta iftar saati maçtan sadece yarım saat önce.
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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi Muhammed Salah real madrid liverpool

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