Muhammed Salah'a Şampiyonlar Ligi finali öncesi oruç fetvası

26 Mayıs'ta Liverpool ile Real Madrid arasında Şampiyonlar Ligi final müsabakası oynanacak.

1 / 5 2017-2018 yılının en büyüğünün belli olacağı maç öncesi Müslüman futbolcu Muhammed Salah'a ülkesinin din adamlarından oruç fetvası geldi .

2 / 5 Din adamları Salah'a, "orucunu kazaya bırakamaz" dedi. Ukrayna’da 26 Mayıs’ta iftar saati maçtan sadece yarım saat önce.

3 / 5 Ülkesinin din adamları 26 Mayıs’ta Liverpool takımı ile Real Madrid’e karşı Şampiyonlar Ligi final maçına çıkacak olan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah’ın “orucunu kazaya bırakamayacağını” açıkladı.