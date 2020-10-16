YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Muharrem İnce Erzincan’da

Muharrem İnce Erzincan’da

ERZİNCAN HABERLERİ  | 16.10.2020 16:49 | Son Güncelleme

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, başlatmış olduğu ’Bin Günde Memleket Hareketi’ programı kapsamında 41.

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, başlatmış olduğu ’Bin Günde Memleket Hareketi’ programı kapsamında 41. ilde Erzincan’da vatandaşlarla bir araya geldi.
Muharrem İnce, Ordu Caddesi üzerinden esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla öz çekim yaptı. Dört yoldan saat kulesine kadar yürüyen İnce, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "4 Eylülde Sivas’tan başlattığımız harekette bugün 41. İl Erzincan’dayız. 41 kere maşallah diyoruz. Gördüğümüz şu, derin bir yoksulluk söz konusu Türkiye’de. İnsanlar geçim sıkıntısı içerisindeler. Türkiye’de çalışmayanların sayısı çalışanlardan daha fazla, bu bugünün sorunu. Ama gelecekte de bir sorun bekliyor bizleri bu da eğitim. Örgün eğitim yapılmıyor, uzaktan eğitimi beceremediler, alt yapı yok yatırım yapılmamış, eğitim fakültesi mezunları işsiz öğretmenler işsiz, okullar öğretmensiz, bu gidişle geleceğimiz kaybedeceğiz. Onun için bu ülkeyi yönetenlere diyorum ki, acilen eğitim olayına el atın. Çocukların bilgisayarı yok, interneti yok, çocuklar eğitimden uzak kalıyorlar. Gelecekte kayıp bir nesil istemiyorsak eğitim siyasetin ilgi alanı değildir. Siyasi rekabetimizi, siyasi yarışlarımızı eğitim alanında yapmayalım, eğitim hepimizin meselesidir. Çocukların bu işini hükümet mutlaka çözmelidir. Bizde yardımcı olmayız, hep birlikte bu sorunu çözmezsek, gelecek te kayıp bir nesil bizi bekliyor. ” dedi.
İnce yaptığı açıklamanın ardından Tokat’a hareket etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı
Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı
Forum katlı kavşağının temeli atılıyor
Forum katlı kavşağının temeli atılıyor
30 bin TL gasp etti, serbest bırakıldı
30 bin TL gasp etti, serbest bırakıldı
Adana'da bahçeden 15 ton nar hasat edip çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Adana'da bahçeden 15 ton nar hasat edip çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Konya'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Konya'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Şehidin kardeşine kız istedi
Şehidin kardeşine kız istedi

Erzincan Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:04
Sabah
06:26
Öğle
12:13
İkindi
15:17
Akşam
17:49
Yatsı
19:06

Erzincan Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Can Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Erzincan'da iki kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Erzincan'da iki kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Erzincanlı Gönüllü Gençler, Köy Okullarında Yardıma Koşuyor
Erzincanlı Gönüllü Gençler, Köy Okullarında Yardıma Koşuyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.