Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, NTV'de katıldığı canlı yayında Passolig uygulamasıyla ilgili de konuştu. Muharrem İnce, "Passolig'i derhal kaldıracağız" ifadesini kullandı.

Muharrem İnce, NTV'de Passolig'le ilgili şunları söyledi:

"Passolig'i neden getirdiler? 1-Yandaşa para kazandırmak 2- Kim protesto ediyor izlemek için... Seçilirsem Passolig'i derhal kaldıracağız. Passolig'i kaldırdıktan bir yıl sonra o stadyumlara gitmek isterim. Taraftarı polisle susturmak yerine maça gidip kendimi ölçerim. Bakalım alkışlıyorlar mı, protesto mu ediyorlar. Alkışlıyorlarsa doğru, protesto ediyorlarsa yanlış yapıyorumdur. Protesto da ediyorlarsa onlar değil ben değişeceğim."

