Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, NTV'de katıldığı canlı yayında Passolig uygulamasıyla ilgili de konuştu. Muharrem İnce, "Passolig'i derhal kaldıracağız" ifadesini kullandı.
Muharrem İnce, NTV'de Passolig'le ilgili şunları söyledi:
"Passolig'i neden getirdiler? 1-Yandaşa para kazandırmak 2- Kim protesto ediyor izlemek için... Seçilirsem Passolig'i derhal kaldıracağız. Passolig'i kaldırdıktan bir yıl sonra o stadyumlara gitmek isterim. Taraftarı polisle susturmak yerine maça gidip kendimi ölçerim. Bakalım alkışlıyorlar mı, protesto mu ediyorlar. Alkışlıyorlarsa doğru, protesto ediyorlarsa yanlış yapıyorumdur. Protesto da ediyorlarsa onlar değil ben değişeceğim."
Ali Koç ekonomik durum ve projelerle ilgili büyük hayal kırıklığına uğradı!
Fenerbahçe Yerry Mina için Barcelona'yla görüşmeye başlayacak!
Davide Astori'nin ölüm nedeni belli oldu
Devlerin gözdesi Erce Kardeşler, Standart Liege'e gidiyor
Galatasaray'ın yeni golcüsü Ahmed Musa
Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor
Burak Yılmaz kariyerine Trabzonspor'da devam edecek!
Caner Erkin'e 2 yıl hapis istemi
Oğuzhan Özyakup 12 milyon euroya İngiltere yolcusu
Okuyucu Yorumları 0 yorum