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Muharrem İnce: Passolig'i derhal kaldıracağız

FUTBOL HABERLERİ  | 09.06.2018 23:02 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, NTV'de katıldığı canlı yayında Passolig uygulamasına tepki gösterdi. Muharrem İnce, "Passolig'i neden getirdiler? 1-Yandaşa para kazandırmak 2- Kim protesto ediyor izlemek için... Passolig'i derhal kaldıracağız" dedi.

Muharrem İnce: Passolig'i derhal kaldıracağız

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, NTV'de katıldığı canlı yayında Passolig uygulamasıyla ilgili de konuştu. Muharrem İnce, "Passolig'i derhal kaldıracağız" ifadesini kullandı.

Muharrem İnce, NTV'de Passolig'le ilgili şunları söyledi:

"Passolig'i neden getirdiler? 1-Yandaşa para kazandırmak 2- Kim protesto ediyor izlemek için... Seçilirsem Passolig'i derhal kaldıracağız. Passolig'i kaldırdıktan bir yıl sonra o stadyumlara gitmek isterim. Taraftarı polisle susturmak yerine maça gidip kendimi ölçerim. Bakalım alkışlıyorlar mı, protesto mu ediyorlar. Alkışlıyorlarsa doğru, protesto ediyorlarsa yanlış yapıyorumdur. Protesto da ediyorlarsa onlar değil ben değişeceğim."

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Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce passolig

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