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Mühendis adayları, hazırladıkları üç boyutlu yazıcıları festivalde sergiledi

04.01.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mühendis adayları, hazırladıkları üç boyutlu yazıcıları festivalde sergiledi

Eklemeli imalat konusunda çalışan geleceğin mühendis adayları, hazırladıkları üç boyutlu yazıcıları festivalde sergiledi.

Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs'de düzenlenen 3D Yazıcı Festivali'nde, farklı tasarımlardaki üç boyutlu yazıcılar, ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Onat Totuk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2013'de vermeye başladıkları eklemeli imalat dersinin, yıllar içinde gelişmesiyle festivalin ortaya çıktığını söyledi.

Totuk, daha önce üç kez düzenlenen festivali, Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldır gerçekleştiremediklerini belirterek, bu yıl 70 öğrencinin 32 yazıcısıyla festivale katıldığını aktardı.

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla tüm parçaların eklemeli imalat parçalarına dönüşeceğini kaydeden Totuk, öğrencileri bu teknolojiye hazırlamak için ilgili dersleri verdiklerini anlattı.

- Yazıcılardan 15'i öğrencilerin kendi tasarımı

Yazıcılardan 15'ini tamamen öğrencilerin tasarladığını dile getiren Totuk, Türkiye'deki üç boyutlu yazıcı firmalarına çok sayıda çalışan kazandırdıklarını vurguladı.

Totuk, "Festivalin temel amacı, mekatronik sistemlerin, üç boyutlu yazıcıların ve eklemeli imalat teknolojilerinin tam olarak öğrenilmesi. Bunu yaparken, bir taraftan yazılım bir taraftan da elektronik ve mekanik donanım öğreniyorlar. Bir taraftan da bunları bir araya getirip mekatronik bir sistem oluşturup geleceğin üretim teknolojisi olarak gördüğümüz eklemeli imalat konusunu daha da geliştiriyorlar." ifadesini kullandı.

- Teoride öğrendiklerini pratikte uyguladılar

Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Taylan Şentürk de arkadaşlarıyla yürüttüğü projeyle parçalarını kendileri toplayarak hazırladıkları yazıcıdan, ufak boyutlu çıktılar alabildiklerini kaydetti.

Şentürk, dönem boyunca eklemeli imalat derslerinde öğrendiklerini dönem sonunda pratiğe geçirme imkanı bulduklarını ve festivalde sergilediklerini dile getirdi.

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