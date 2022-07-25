Mühendislik eğitimi, bilgi çağında ilerlemek için gerekli

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çerezci, mühendislik alanlarının bilgi çağının alt yapısını oluşturan sistem ve cihazların tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve yönetimi alanında çalışmalar yürüttüğünü belirterek, mühendislik eğitiminin tüm dünyada önemli olduğunu söyledi.

Üsküdar Üniversitesi’nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çerezci, Üsküdar Üniversitesi’nin sahip olduğu teknolojik alt yapı, donanımlı laboratuvar ve saygın akademisyenlerle geleceğin mühendisleri için önemli imkanlar sağladığına dikkati çekti.

Emeklerinin karşılığı olarak üniversite eğitimi almaya hak kazanan öğrencilerin tercihlerinde çok dikkatli ve titiz olmaları gerektiğini kaydeden Çerezci, “Bilgi çağının alt yapısını oluşturan sistem ve cihazların tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, yönetimi ve teknolojide ilerlemek ülkemizin ve dünyanın en önde gelen mühendislik alanlarıdır. Mühendislik eğitimi de aynı ölçüde hem dünyada hem de ülkemizde önem arz etmektedir.” ifadelerini kullandı.

- "Kaliteli bir mühendislik eğitimi veriliyor"

Çerezci, Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak bu disiplinlerde mutlu ve başarılı bir kariyer sahibi olmaları için modern eğitim araçları, gelişmiş laboratuvar alt yapısı ve uluslararası tanınırlığı olan akademisyenler tarafından verilen evrensel derslerle tüm imkanların öğrencilerine en güzel şekilde sunulduğunu bildirdi.

Öğrencilerine sundukları eğitim standardı ile kritik düşünme, problem çözme, iş birliği yapma gibi becerileri kazandırmaya önem verdiklerini kaydeden Çerezci, “Fakültemizde öğrencilere ders seçiminde çok değişik imkanlar sunulmakta olup tüm fakülte imkanları öğrencilerimize açıktır. Öğrenciler Erasmus ile yurt dışı imkanlarından yararlanabilirler. İkinci dalda eğitim (ÇAP) veya yan dal yapabilirler.” değerlendirmesinde bulundu.

- "Projesi olan gençlere kapımız açık"

Prof. Dr. Osman Çerezci, kendini geliştirmek isteyen ve gelecek 50 yılın kariyer imkanlarına sahip olmak isteyen aday öğrencilere kapılarının açık olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin bilgiyi özgüven içinde kullanarak yenilik ve itici güce ulaşmalarına önem veriyoruz. Hocaları ile birlikte proje gruplarına dahil olabilirler. Projeleri varsa yarışmalar katılabilirler. Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde tamamen İngilizce mühendislik eğitimi veren 6 bölüm var.

Bunlar Bilgisayar (İng), Yazılım (İng), Endüstri (İng), Kimya (İng), Elektrik Elektronik (İng) ve Biyomühendislik (İng) bölümleridir. Fakültemizde ayrıca Adli Bilimler (Tr), Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (Tr) ve tamamen İngilizce eğitim veren Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (İng) olmak üzere toplam 9 adet bölüm var."

Bu bölümlere kayıt olan öğrencilerin hem bugünün hem de geleceğin kariyer olanaklarına sahip olacaklarını kaydeden Çerezci, mezunların diplomalarının dünyanın her yerinde geçerli olduğunu aktardı.

Çerezci, geleceğin mühendis adaylarını Üsküdar Üniversitesi’nin Merkez Yerleşkesi’nde devam eden Tercih ve Tanıtım Günleri’ne davet ederek, "Tercih öncesinde aday öğrenciler merkez kampüsümüze gelerek her gün saat 09.00-19.00 arası fakültemizi ziyaret edebilirler. Merak ettikleri her soruyu bizzat ilgili hocalara sorup detaylı bilgi alabilirler ve laboratuvarları gezebilirler. Aday öğrencileri öğrencileri ülkemizde ve dünyada aranılan meslek sahibi olarak yetiştirmek için bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

