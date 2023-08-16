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Mühendislik öğrencilerinden "Hava Kalitesi İzleme Cihazı"

16.08.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi iki genç geliştirdikleri ’hava kirliliği ölçüm cihazı’ ile Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

Mühendislik öğrencilerinden "Hava Kalitesi İzleme Cihazı"

ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencileri Bafralı Serkan Çakır ile Murat Gence, açık hava kirliliğini ölçen cihazların yurt dışından ithal edilmesi ve yüksek maliyetli olmasından yola çıkarak, mobilite odaklı hava kirliliği ölçüm cihazı geliştirdi. ODTÜ’de yaptıkları 1 yıllık çalışma sonucunda cihazı Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirdiler. "Hava Kalitesi İzleme Cihazı" isimli projeleri ile KOSGEB’e başvuran genç mühendisler elemeleri geçerek KOSGEB’den geri ödemesiz 1 milyon lira hibe almaya hak kazandılar. Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığının imkanlarını kullanmak amacı ile anlaşma imzalandı. Anlaşma ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğündeki doğruluğu onaylanmış veriler eş zamanlı olarak toplanmakta ve algılayıcı kalibrasyon çalışması yapılıyor.

"CİHAZIMIZI AVRUPA ÜLKELERİNİN YANI SIRA KATAR VE AZERBAYCAN DA TALEP EDİYOR”

Samsun Bafralı ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Serkan Çakır, proje hakkında bilgi vererek, “Hava kirliliği ölçüm cihazları yurt dışında ithal edilmekte ve yüksek maliyette. Biz, maliyeti düşürmek, dışa bağımlılığı azaltmak ve ihraç ederek ülkemize döviz girişi sağlamak amacıyla ekonomik ve kullanışlı bir cihaz geliştirdik. ODTÜ’de geliştirdiğimiz hava kalitesini geliştirme cihazının adını CL- AİR verdik. Enerjisini güneş panellerinden alan mobil bir cihaz. Cihazı dron ile ölçüme uygun hale getirdi. Yüksek fabrika bacalarındaki ölçümler fiziki olarak yapılıyor ve çok iş kazası yaşanıyordu. Dron ile uyumlu mobil cihazımız ile bu sorunlar da ortadan kalkacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı imkanlarından faydalanmak amacıyla ODTÜ Rektörlüğü bize destek verdi ve anlaşmanın yapılmasını sağladı. KOSGEB’in desteği sayesinde Bilişim Vadisinde çalışma imkanı bulduk. Cihazımızı talep eden ülkeler arasında Avrupa ülkelerinin yanı sıra Katar ve Azerbaycan gibi ülkeler var” şeklinde konuştu.

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