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Muhkim Tahir’in defin yeri belirlendi

KARABÜK HABERLERİ  | 07.08.2020 14:11 | Son Güncelleme

Araştırmacı-Yazar İbrahim Kekeç, elinde sazıyla Urfa’dan Zonguldak’a çalışmaya gelen Urfa ve Türkiye’nin Türkü abidesi sanatçının nerede öldüğünü 74 yıl sonra ortaya çıkardı.Ankara’daki demiryolu tarihçisi ve araştırmacı-yazar İbrahim Kekeç, çok sayıdaki Urfa türkülerinin bestekarı ve gazelhan "Muhkim Tahir" hakkında yeni bilgilere ulaştı.

Muhkim Tahir’in defin yeri belirlendi

Araştırmacı-Yazar İbrahim Kekeç, elinde sazıyla Urfa’dan Zonguldak’a çalışmaya gelen Urfa ve Türkiye’nin Türkü abidesi sanatçının nerede öldüğünü 74 yıl sonra ortaya çıkardı.
Ankara’daki demiryolu tarihçisi ve araştırmacı-yazar İbrahim Kekeç, çok sayıdaki Urfa türkülerinin bestekarı ve gazelhan "Muhkim Tahir" hakkında yeni bilgilere ulaştı. 1900 yılında doğan, hayatının son günlerinde elinde sazı ile Zonguldak’a demiryolunda çalışmaya gidip 1946 yılında öldüğü belirtilen usta sanatçının tam olarak ne zaman ve nerede öldüğü bilinmiyordu.
Mukim Tahir’in yakınları ve sevenlerinin başında bir fatiha okuyabilecekleri mezar taşı dahi yoktu.
İbrahim Kekeç’in belgelere ve tanıkların ifadelerine dayandırdığı araştırma yazısında, Urfalı sanatçı Mukim Tahir’in Karabük’ün Yenice ilçesinde orman ürünlerini taşımak üzere Orman İşletmesi tarafından inşa edilen dekovil (dar demiryolu) hattında vefat ettiğini ve Yenice’nin bir köyüne defnedildiği belirtildi.

"Birçok ünlü sanatçı onun eserlerini seslendirdi"
Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak 1900 yılında Urfa’da dünyaya gelen Mukim Tahir, küçük yaşlardan itibaren merak sardığı müzik konusunda birçok hocadan ders aldı. Urfa Halk müziğinde sanatçı kimliği yanında önemli bir kaynak kişi olan sanatçı TRT repertuvarına çok sayıda eser de kazandırdı. İstanbul’a giderek üç taş plak yapan Mukim Tahir, İbrahim Tatlıses’i meşhur yapan ’Ayağında kundura" türküsünden başka, ’ Kapıyı çalan kimdir’, ’Hüsnün senin’, ’Elleri pampuğ’, ’Kırmızı Kurdele’, ’Yara sızlar’ eserlerini okudu. Onun taş plağa okuduğu eserleri, Zeki Müren, İbrahim Tatlıses, Kamuran Akkor, Huri Sapan, Münevver Özdemir, Nuri Sesigüzel gibi bir çok ünlü sanatçı tarafından da okunmuştu.

Muhkim Tahir’in defin yeri belirlendi

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