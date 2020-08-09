Mühre olarak kullanılan saka kuşu özgürlüğüne kavuşturuldu

Edirne’nin Keşan ilçesinde yakalanmasının ve beslenmesinin yasak olduğu saka kuşlarını yakalamaya çalışan bir kişi ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şubesine teslim ettiği kuş yeniden özgürlüğüne kavuşturuldu.

Keşan’a bağlı Mecidiye Köyü Sahil mevkiinde Saka kuşu (carduelis carduelis) yakalamak için düzenek kuran bir şahıs, Erikli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tespit edildi. Şahsı, bir kafesin içinde, diğer saka kuşlarını yakalamak için mühre olarak kullandığı saka ile birlikte yakalayan jandarma ekipleri, düzenek ve canlı saka kuşuna el koydu. Şahsa da idari işlem uygulandı.

Olayın ardından jandarma ekipleri, ele geçirilen tutsak canlı saka kuşunu Edirne DKMP Şubesine teslim etti ve kendisini kullanan şahsın elinde bir süre esir olan mağdur kuş, yapılan kontrollerin ardından tekrar doğaya salındı.

Edirne DKMP Şubesi yetkilileri, saka kuşunu kendilerine getiren jandarma ekiplerine teşekkür etti.

