Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yargılanan 4 kamu görevlisi hakkında mütalaa verildi

Hakim, sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesinin ikinci fıkrası olan "görevi ihmalden" cezalandırılması ihtimaline karşın, bu yönde de savunma yapılmasını istedi.

Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düştüğü tarihte Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli Korgeneral Ali Lapanta, eski Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru, bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Lapanta, savunmasının ekinde gönderdiği belgede sorumluluğun kendisinde olmadığı, Valilik makamınca oluşturulan il kriz yönetiminde bulunduğunun açıkça göründüğünü öne sürdü.

Lapanta'nın o dönem Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığında kış şartlarına uygun teçhizatın olmadığını söylemesi üzerine hakim, "Sizin sevk ettiğinizde var mıydı?" diye sordu. Sanık Lapanta, sevk ettiği komando birliklerinde bu malzemelerin bulunduğunu söyledi.

Sanık Ali Arıduru, helikopter uçuşlarıyla ilgili tüm sorumluluğun kaptan pilotta olduğunu ifade ederek, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bilgisi yoktur, böyle bir sorumluluğu da yoktur. Arama kurtarma ve enkazı orada korumak gibi bir görevimiz de yoktur. Bu görev mahalli idare amirlerindedir. Elimizden geleni yaptığımıza vicdanen inanıyoruz." diye konuştu.

Sanık Orhan Birdal, atılı suçlamaların teknik konular olduğunu, iddiaların mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu öne sürdü.

Sevk ve idarenin kaptan pilota ait olduğunu söyleyen Birdal, "İlk uçuş planları, ilgili yerlere çekilmiş, iniş kalkış saatleri ilgili yerlere çekilmiş, atılı suçtan bahsedilmesi mümkün değil. Alınan bilirkişi raporları da bunu teyit etmektedir. Hakkımda isnat edilen görevi kötüye kullanma veya görevi ihmal suçlamalarını reddediyorum." dedi.