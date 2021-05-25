YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Muhtar adayı seçim kampanyasını Kovid-19 nedeniyle dijital ortama taşıdı

Muhtar adayı seçim kampanyasını Kovid-19 nedeniyle dijital ortama taşıdı

25.05.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankaya Aşık Paşa Mahallesi muhtar adayı Çiğdem Kolsuz, mahalle sakinlerinin sağlığını riske atmamak için aza adayları ile birlikte her gün görüntülü görüştüğü 200'e yakın seçmene projelerini anlatıyor - Çiğdem Kolsuz: - "Salgın nedeniyle yüz yüze yürüteceğim bir kampanyadan mahalle sakinlerinin tedirgin olacağını düşündüm. Dijital yöntemlerle seçmenlerimizle buluşuyoruz. Böylelikle salgın sürecinin zorluklarını aşmaya çalışıyoruz"

SELMA KASAP - Çankaya Aşık Paşa Mahallesi muhtar adayı Çiğdem Kolsuz, Kovid-19 riski nedeniyle seçim kampanyasını yüz yüze görüşme yerine dijital mecralarda yürütüyor.

Türkiye genelinde çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri ile köy statüsünden belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için 6 Haziran'da sandık başına gidilecek.

Kovid-19 salgını, seçimler öncesinde adayları yüz yüze görüşme riski nedeniyle dijital mecralarda yürütülen seçim kampanyasına yöneltti.

Seçim kampanyasını yüz yüze görüşme yerine dijital mecralarda yürüten Çankaya Aşık Paşa Mahallesi muhtar adayı 46 yaşındaki Çiğdem Kolsuz, AA muhabirine, 25 yıldır görevde olan muhtarın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, bu yüzden mahallelerinde muhtarlık seçimi yapılacağını söyledi.

Kolsuz, muhtar adaylarının seçim kampanyalarını genelde kapı kapı dolaşarak yürüttüğünü ancak salgın nedeniyle virüsün taşınma riski bulunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bundan önceki muhtar seçimlerinde de adaydım. O dönemde salgın olmadığından mahalle sakinleri ile yüz yüze görüşmeler yapmıştım. Ancak bu seçimlerde salgın nedeniyle yüz yüze yürüteceğim bir kampanyadan mahalle sakinlerinin tedirgin olacağını düşündüm. Bu nedenle cep telefonumdan ya da diğer görüntülü görüşme mecraları üzerinden dijital yöntemlerle seçmenlerimizle buluşuyoruz. Böylelikle salgın sürecinin zorluklarını aşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Mahallede oy kullanacak seçmen sayısının 6 bin dolayında olduğunu bildiren Kolsuz, "Aza adaylarımın da çabasıyla günde yaklaşık 200-250 kişi ile dijital yollarla görüntülü görüşüyorum. Bu görüşmeler sırasında mahallenin sorunlarını da birebir öğrenip çözüm yolları geliştiriyoruz." dedi.

Kolsuz, ikamet ettiği mahallede uzun yıllar esnaflık da yaptığını, bu sırada mahallenin sorunlarını çözmek için çaba gösterdiğini anlatarak, "Bu nedenle aslında mahalle sakinlerimiz beni uzun süredir tanıyor. Yapım gereği insanlara yardım etmeyi çok seviyorum. Mahalleyi de çok iyi tanıdığımdan geliştirdiğim projeleri dijital yöntemlerle anlatmaya çalışıyorum. En başta Aşıkpaşa Futbol Kulübü ve bir kütüphane için yer tahsisi yapmaya, mahallemizin altyapısı ve üst yapısını geliştirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
LGS kapsamındaki merkezi sınav için son hazırlıklar gözden geçirildiLGS kapsamındaki merkezi sınav için son hazırlıklar gözden geçirildi
İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandıİzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Ankara Namaz Vakitleri 25 Mayıs Salı

İmsak
03:30
Sabah
05:19
Öğle
12:51
İkindi
16:46
Akşam
20:12
Yatsı
21:53

Ankara Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Salı

Aydınlar Eczanesi
Cankaya
Beril Bulut Eczanesi
Cankaya
Çağla Eczanesi
Cankaya
Hilal Eczanesi
Cankaya
İbrahim Ethem Eczanesi
Cankaya
Lünet Eczane-Optik Eczanesi
Cankaya
Mustafa Kemal Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İzmir'de parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede öldü

İzmir'de parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kocaeli'de yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kocaeli'de yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.