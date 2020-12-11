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Muhtar, bir yıllık maaşının yarısını çocuklar ve sokak hayvanları için bağışladı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 11.12.2020 16:37 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir köy muhtarı,bir yıllık maaşının yarısını ihtiyaç sahibi öğrenciler ve sokak hayvanlarına harcanması için bağışladı.Sivrice ilçesine bağlı 227 nüfuslu Günbalı köyü muhtarı Özcan Gündem,bir yıllık muhtarlık maaşının yarısını ihtiyaç sahibi öğrenciler ve sokak hayvanlarına harcanması için kaymakamlığına giderek dilekçe verdi .Dilekçesi kabul edilen muhtar Gündem’in, 1 yıllık maaşının hem çocukların eğitimine destek için hem de sokak hayvanları için kullanılacağı belirtildi.Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural’a bağış dilekçesini verdiğini aktaran Muhtar Özcan Gündem,“Tamamen teşvik amaçlı bir yıllık muhtarlık maaşımın yarısını yoksul öğrencilere ve sokak hayvanlarına harcanması için resmi dilekçeyle kaymakamlık makamına sundum.

Muhtar, bir yıllık maaşının yarısını çocuklar ve sokak hayvanları için bağışladı

Elazığ’da bir köy muhtarı,bir yıllık maaşının yarısını ihtiyaç sahibi öğrenciler ve sokak hayvanlarına harcanması için bağışladı.
Sivrice ilçesine bağlı 227 nüfuslu Günbalı köyü muhtarı Özcan Gündem,bir yıllık muhtarlık maaşının yarısını ihtiyaç sahibi öğrenciler ve sokak hayvanlarına harcanması için kaymakamlığına giderek dilekçe verdi .Dilekçesi kabul edilen muhtar Gündem’in, 1 yıllık maaşının hem çocukların eğitimine destek için hem de sokak hayvanları için kullanılacağı belirtildi.
Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural’a bağış dilekçesini verdiğini aktaran Muhtar Özcan Gündem,“Tamamen teşvik amaçlı bir yıllık muhtarlık maaşımın yarısını yoksul öğrencilere ve sokak hayvanlarına harcanması için resmi dilekçeyle kaymakamlık makamına sundum. Dilekçem kabul gördü. Bir yıl boyunca muhtarlık maaşımın yarısını almayacam. Yoksul öğrenci ve sokak hayvanlarına harcanacak.İnşallah yaptığım bu girişim örnek olur ve diğer muhtar arkadaşlarım da destek olurlar”dedi.

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