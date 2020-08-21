YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Muhtar, karantinaya aldığı köyünü köşe bucak dezenfekte ettirdi

Muhtar, karantinaya aldığı köyünü köşe bucak dezenfekte ettirdi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 21.08.2020 15:16 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bir köyde 10 kişinin Korana virüs (Covid-19) testi pozitif çıkması üzerine köyü karantinaya alan muhtar, şimdide tüm köyü dezenfekte ettirdi.İlçeye bağlı Ekinözü köyünde 10 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.Bunun üzerine muhtar Hayati Sinem, tedbir amaçlı anayol hariç tüm tali yolları toprak dökerek kapattı.

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bir köyde 10 kişinin Korana virüs (Covid-19) testi pozitif çıkması üzerine köyü karantinaya alan muhtar, şimdide tüm köyü dezenfekte ettirdi.
İlçeye bağlı Ekinözü köyünde 10 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.Bunun üzerine muhtar Hayati Sinem, tedbir amaçlı anayol hariç tüm tali yolları toprak dökerek kapattı. Tek yol açık bırakılarak karantinaya alınan köye giriş çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılmaya başlandı. Muhtar Sinem alınan tedbirlere ilaveten tüm köyü köşe bucak dezenfekte ettirdi.
Öteyandan camiden de Covid-19 nedeniyle uyarılar yapılmaya başlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cuma

İmsak
04:06
Sabah
05:36
Öğle
12:31
İkindi
16:15
Akşam
19:17
Yatsı
20:41

Elazığ Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cuma

Akgül Eczanesi
Merkez
Akpınar Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Merkez
Fırat Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İntihara teşebbüs eden genci polis ikna etti
İntihara teşebbüs eden genci polis ikna etti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Meteoroloji uyardı, 4 ilde yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı, 4 ilde yağış bekleniyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.