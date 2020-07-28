YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Muhtar kazada yaralandı

Muhtar kazada yaralandı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 28.07.2020 18:30 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Ceylanköy Muhtarı Recep Yetiş, geçirdiği trafik kazası sonucunda yaralandı.Lüleburgaz İstasyon Caddesi’nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 39 AAT 891 plaka sayılı kamyonet tipi bir araç, Ceylanköy Muhtarı Recep Yetiş’in idaresindeki 39 SP 246 plakalı otomobile arkadan hızlıca çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Muhtar kazada yaralandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Ceylanköy Muhtarı Recep Yetiş, geçirdiği trafik kazası sonucunda yaralandı.

Lüleburgaz İstasyon Caddesi’nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 39 AAT 891 plaka sayılı kamyonet tipi bir araç, Ceylanköy Muhtarı Recep Yetiş’in idaresindeki 39 SP 246 plakalı otomobile arkadan hızlıca çarparak olay yerinden uzaklaştı. Kazada Ceylanköy Muhtarı Recep Yetiş yaralandı. Olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi geldi. Muhtar Yetiş, Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Muhtar Recep Yetiş, gördüğü tedavinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Muhtar kazada yaralandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şeyma tatilde! Şeyma tatilde!
Kırklareli'nde kar yağışı başladıKırklareli'nde kar yağışı başladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Sürücü kurtarılamadı

Sürücü kurtarılamadı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Nusaybin Kaymakamı Temizkan göreve başladı

Nusaybin Kaymakamı Temizkan göreve başladı

Kırklareli Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
04:06
Sabah
05:54
Öğle
13:23
İkindi
17:19
Akşam
20:41
Yatsı
22:22

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Barış Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Özer Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kırklareli’de hasat etkinliği

Kırklareli’de hasat etkinliği

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Pisikolog Tokgöz: "çocuğunuza Güvendiğinizi Söyleyin"

Pisikolog Tokgöz: "çocuğunuza Güvendiğinizi Söyleyin"

‘Bebeğimi hangi çöplüğe attınız!’ isyanı

‘Bebeğimi hangi çöplüğe attınız!’ isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.