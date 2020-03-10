YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Muhtar leylek yuvasını tamir etti

Muhtar leylek yuvasını tamir etti

ÇORUM HABERLERİ  | 10.03.2020 17:48 | Son Güncelleme

Çorum Merkez Bayat Mahallesi Muhtarı Fikret Külcü, leyleklerin geçtiğimiz yıllarda sıkça kullandığı yuvayı elleriyle onardı.Tamirat için Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım isteyen Muhtar Fikret Külcü, leylek yuvasının hem bakımını yaptı hem de yuvayı onardı.Leyleklerin Mart ayı itibariyle güneyden ülkemize doğru göç etmeye başladığını, ay sonlarında sayıları gittikçe artarak bir önceki sene bırakıp gittikleri yuvalarını bulup düzeltmeye başladığını belirten Muhtar Külcü, “Nisan ayı içerisinde yuvalarını bulup, düzelten leylekler yumurtalarını bırakarak yavrularını dünyaya getiriyor.

Çorum Merkez Bayat Mahallesi Muhtarı Fikret Külcü, leyleklerin geçtiğimiz yıllarda sıkça kullandığı yuvayı elleriyle onardı.
Tamirat için Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım isteyen Muhtar Fikret Külcü, leylek yuvasının hem bakımını yaptı hem de yuvayı onardı.
Leyleklerin Mart ayı itibariyle güneyden ülkemize doğru göç etmeye başladığını, ay sonlarında sayıları gittikçe artarak bir önceki sene bırakıp gittikleri yuvalarını bulup düzeltmeye başladığını belirten Muhtar Külcü, “Nisan ayı içerisinde yuvalarını bulup, düzelten leylekler yumurtalarını bırakarak yavrularını dünyaya getiriyor. Ama maalesef leylekler bu yuvayı uzun zamandır kullanamıyordu. Belediyemizden bir araç talep ettik. Sağolsun, Belediye Başkanımızın talimatı ile buraya bir araç gönderildi. Biz de elimizden geldiği kadarıyla hem yuvanın temizliğini yaptık hem de yuvayı onardık” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı! 'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı!
Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyorBu yumurtayı 40 yıldır saklıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Dumlupınar Stadyumuna 3 bin 100 kişilik tribün yapımı devam ediyor

Dumlupınar Stadyumuna 3 bin 100 kişilik tribün yapımı devam ediyor

Trafiğe havadan helikopterli denetim

Trafiğe havadan helikopterli denetim

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Belediye Başkanı Alim Işık ve MHP teşkilatından İl Başkanı Ceyhun’a hayırlı olsun ziyareti

Belediye Başkanı Alim Işık ve MHP teşkilatından İl Başkanı Ceyhun’a hayırlı olsun ziyareti

Çorum Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
05:29
Sabah
06:53
Öğle
12:55
İkindi
16:11
Akşam
18:48
Yatsı
20:07

Çorum Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Eğitim Eczanesi
Merkez
Gençkurt Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Fikri Kartal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Bilge Ecz. Eczanesi
Osmancik
Derman Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakam Alkan’dan engellilere ziyaret

Kaymakam Alkan’dan engellilere ziyaret

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden huzur uygulaması

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden huzur uygulaması

Sungurlu’da 35 yıllık su boruları değiştiriliyor

Sungurlu’da 35 yıllık su boruları değiştiriliyor

İskilip’te “Hoşgeldin bebek” uygulaması hayata geçti

İskilip’te “Hoşgeldin bebek” uygulaması hayata geçti

"İrfan" Toprağa Verildi

"İrfan" Toprağa Verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.