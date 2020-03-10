Muhtar leylek yuvasını tamir etti

Çorum Merkez Bayat Mahallesi Muhtarı Fikret Külcü, leyleklerin geçtiğimiz yıllarda sıkça kullandığı yuvayı elleriyle onardı.

Tamirat için Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım isteyen Muhtar Fikret Külcü, leylek yuvasının hem bakımını yaptı hem de yuvayı onardı.

Leyleklerin Mart ayı itibariyle güneyden ülkemize doğru göç etmeye başladığını, ay sonlarında sayıları gittikçe artarak bir önceki sene bırakıp gittikleri yuvalarını bulup düzeltmeye başladığını belirten Muhtar Külcü, “Nisan ayı içerisinde yuvalarını bulup, düzelten leylekler yumurtalarını bırakarak yavrularını dünyaya getiriyor. Ama maalesef leylekler bu yuvayı uzun zamandır kullanamıyordu. Belediyemizden bir araç talep ettik. Sağolsun, Belediye Başkanımızın talimatı ile buraya bir araç gönderildi. Biz de elimizden geldiği kadarıyla hem yuvanın temizliğini yaptık hem de yuvayı onardık” diye konuştu.

