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Muhtar mahallesinde her evi dezenfekte ediyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 13.04.2020 09:57 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde mahalle muhtarı, kendi tedarik ettiği dezenfekte malzemeleri ile ilaçlama çalışmalarını bizzat kendisi yapıyor.Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Durmaz, yaptığı açıklamada, ’’Belediyemiz hafta içe gerekli çalışmaları yapıyor.

Muhtar mahallesinde her evi dezenfekte ediyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde mahalle muhtarı, kendi tedarik ettiği dezenfekte malzemeleri ile ilaçlama çalışmalarını bizzat kendisi yapıyor.
Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Durmaz, yaptığı açıklamada, ’’Belediyemiz hafta içe gerekli çalışmaları yapıyor. Ancak ben hafta sonları kendi imkanlarımla aldığım ve Korana virüs Covid-19 ile mücadelede kullanılan dezenfekte malzemeleri ile mahallemdeki her haneyi ziyaret edip elimden geldiğince ilaçlama çalışmalrı yapıyorum. Fırınları ve evlerin bahçelerini ilaçlıyorum. İnşallah en az zararla ülkemiz bu salgından kurtulacaktır’’ ifadelerini kullandı.

Muhtar mahallesinde her evi dezenfekte ediyor

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Gediz
Bahadır Eczanesi
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