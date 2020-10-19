Muhtar, Muhtarlar Gününde dolandırılmaktan son anda kurtarıldı

Kastamonu’da Muhtarlar Günü’nde 10 bin lira kredi çektirerek telefonla dolandırılmaya çalışılan köy muhtarı, jandarma ekipleri tarafından son anda engellendi.

Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefonla aranan Tosya Küçükkızılca Köyü Muhtarı Hüseyin Eken, kendilerini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtan 2 şüpheli tarafından dolandırılmak istendi. Şüpheliler, Muhtar Eken’e adına kayıtlı GSM hattı ve banka hesabının terör örgütü mensuplarınca kullanıldığını belirterek, muhtardan verdikleri hesaba 10 bin lira göndermelerini istedi. Şüpheliler, üzerinde istenilen tutar kadar para olmadığını belirten köy muhtarına bankadan kredi çekerek kendilerine göndermesini istedi. Bunun üzerine Küçükkızılca Köyü Muhtarı Hüseyin Eken, 10 bin lira kredi çekmek için köyden ilçeye indi.

Muhtarın telefonla dolandırılmaya çalışıldığı ihbarını alan Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Küçükkızılca Köyü Muhtarı Hüseyin Eken’e bankada sıra beklerken ulaşan jandarma ekipleri kendisini telefonla arayarak para isteyen şahısların telefon dolandırıcısı olabileceğini ve kimsenin hesabına para havale etmemesi istendi. Ekipler, ayrıca Tosya ilçesinde bulunan tüm ATM cihazları önünde emniyet tedbirleri alarak banka şubelerine bilgi verdi. Dolandırılmaktan son anda kurtulan Muhtar Hüseyin Eken, ifadesi alınmak üzere Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Yapılan çalışmalar sonrasında Muhtarlar Günü’nde dolandırılmaktan son anda kurtarılan Muhtar Hüseyin Eken’i, 10 bin lira kredi çektirerek dolandırmaya çalışan şüphelilerin yabancı uyruklu İ.B. ve R.B. olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri, yabancı uyruklu şüpheliler İ.B. ve R.B’yi yakalamak için çalışma başlatırken son dönemlerde artan telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Olay hakkında konuşan Küçükkızılca Köyü Muhtarı Hüseyin Eken, “Kaymakamlıktan yardım dağıtacağız diye beni aradılar. Onlarda dolandırıcılarmış. Beni ilk önce bir bankaya yönlendirdiler. Ondan sonra başka bir bankaya daha yönlendirdiler. Beni dolandırılmaktan kurtardılar. Jandarma komutanımıza teşekkür ediyorum. Devletimiz, kimseden para istemez, böyle şeylere kimse kulak vermesin. Kimseler böyle şeylere kapılmasın, telefonda şuradan arıyoruz, jandarmadan arıyoruz diyenlere kimse inanmasın” dedi.

