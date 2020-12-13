YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Muhtar Şakrak, “Kanalizasyon çalışması hayaldi gerçek oldu”

Muhtar Şakrak, “Kanalizasyon çalışması hayaldi gerçek oldu”

MANİSA HABERLERİ  | 13.12.2020 09:37 | Son Güncelleme

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Ulucami Mahallesinde 700 metrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Muhtar Şakrak, “Kanalizasyon çalışması hayaldi gerçek oldu”

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Ulucami Mahallesinde 700 metrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Mahalle Muhtarı Nesime Şakrak, “Mahallemizin sokaklarında yaşanan kanalizasyon sorunu bizler için adeta hayaldi, MASKİ sayesinde gerçek oldu. Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Akhisar ilçesine bağlı Ulucami Mahallesinde 700 metrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışması yapıldı. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde mahalledeki tüm vatandaşlar sağlıklı ve yeterli bir altyapı sistemi kullanmaya başladılar.

“Artık sokaklarımız altyapıya kavuştu”
Mahalle Muhtarı Nesime Şakrak, “Mahallemizdeki birçok sokakta kanalizasyon hattı sorunu vardı. MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığımız hızlı bir şekilde sorunumuzu çözüme kavuşturmak için harekete geçti ve çalışmanın 700 metrelik kısmı tamamlandı. Mahalle halkımız tarafından takdirle karşılanan bir çalışma oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyoruz. Emeklerini esirgemeyen Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz ve Şahika Müdüre, ilçe şefliğimizdeki tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKarantina ayrılıklarıKarantina ayrılıkları
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Manisa Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazar

İmsak
06:44
Sabah
08:12
Öğle
13:09
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:19

Manisa Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazar

Cansu Eczanesi
Merkez
Gürsev Eczanesi
Merkez
Mercül Eczanesi
Merkez
Pelin Akkaya Eczanesi
Merkez
Kasaba Eczanesi
Turgutlu
Şirvan Eczanesi
Turgutlu
Serap Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.