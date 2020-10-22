YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Muhtar Sezgi’den Başkan Ergün’e teşekkür

Muhtar Sezgi’den Başkan Ergün’e teşekkür

MANİSA HABERLERİ  | 22.10.2020 16:18 | Son Güncelleme

MASKİ Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz pazar günü Turgutlu ilçesine bağlı Musacalı Mahallesi’nde meydana gelen sağanak ve dolu yağışıyla taşan dere yatağının temizlik çalışmalarına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz pazar günü Turgutlu ilçesine bağlı Musacalı Mahallesi’nde meydana gelen sağanak ve dolu yağışıyla taşan dere yatağının temizlik çalışmalarına başladı. Musacalı Mahallesi Muhtarı Sait Sezgi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ederek, “Zor günlerimizde yanımızda olduğunu bize gösterdi” dedi.
Son yılların en şiddetli yağışını alan Musacalı Mahallesi’nde sağanak yağış sonucu taşan dere yatağı, evlerde ve tarım arazilerinde zarara neden oldu. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, yaşanan bu felaketin tekrar yaşanmaması ve vatandaşların can ve mal güvenliği için dere yatağının temizlik çalışmalarına başladı.
Musacalı Mahallesi Muhtarı Sait Sezgi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayıp, “Dere yatağının taşmasıyla nerdeyse bütün mahalle sular altında kalmıştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri dere yatağının temizliği için yoğun bir çaba sarf ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün zor günlerimizde yanımızda olduğunu bize gösterdi. Allah ondan bin kere razı olsun” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
(özel) 97 yaşında kazada öldü
(özel) 97 yaşında kazada öldü
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
Toroslar Belediyesi’nden İçel İdmanyurdu’na destek
Toroslar Belediyesi’nden İçel İdmanyurdu’na destek

Manisa Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:58
Sabah
07:20
Öğle
13:00
İkindi
16:01
Akşam
18:30
Yatsı
19:47

Manisa Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Bulvar Eczanesi
Merkez
Kaptan Eczanesi
Merkez
Ufuk Eczanesi
Merkez
Aksu Eczanesi
Turgutlu
Eren Eczanesi
Turgutlu
Akhisar Eczanesi
Akhisar
Gülşah Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Yenilenen sulama tesisine büyükşehirden destek
Yenilenen sulama tesisine büyükşehirden destek
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı
Vali Yardımcısı Özmen ile İl Jandarma Komutanı Yıldırım ata bindi
Vali Yardımcısı Özmen ile İl Jandarma Komutanı Yıldırım ata bindi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.