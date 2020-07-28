YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Muhtar talep etti, başkan anında yerine getirdi

Muhtar talep etti, başkan anında yerine getirdi

BURSA HABERLERİ  | 28.07.2020 10:43 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi, "tüm köy yolları asfaltlanacak" sözünü bir bir yerine getiriyor.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 31 Mart seçimlerinde ’tüm köy yolları asfaltlanacak’ sözünü yerine getirmeye devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, "tüm köy yolları asfaltlanacak" sözünü bir bir yerine getiriyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 31 Mart seçimlerinde ’tüm köy yolları asfaltlanacak’ sözünü yerine getirmeye devam ediyor. Salgın sürecinde ana arterlerin asfalt kaplama işini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Doğancı Mahalle Muhtarı Mustafa Arı’nın talebini de jet hızı ile gerçekleştirdi. Tozdan dolayı bitkiler, hayvanlar ve köy halkı olarak perişan durumda olduklarını belirten Arı, "Derdimizi Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na ilettik. Başkan da tatilde olmasına rağmen sorunumuza ilgi gösterdi. 10 dakika sonra asfalt şefi aradı. Doğancı Muhtarı olarak öncelikle çok mutlu oldum. Böyle bir hız havayollarında bile yok. 10 gün içinde Yol İşleri Şube Müdürlüğü satıh kaplama asfalt ekip başı ekibiyle beraber köyümüze gelerek gerekli hizmeti verdi" dedi.
Doğancı Muhtarı Arı, Büyükşehir Ulaştırma Daire Başkanı Gazali Şen, devletin güzel yüzünün gösterilmesi noktasında doğru insanları da bu görevlere getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Bursa Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
04:07
Sabah
05:51
Öğle
13:15
İkindi
17:09
Akşam
20:29
Yatsı
22:06

Bursa Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Gürkan Eczanesi
Nilufer
Gürkan Eczanesi
Nilufer
Gürkan Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yeni evlerine kavuştular

Yeni evlerine kavuştular

Kapı, randevu, bürokrasi ve hatta belediye dahi yok!

Kapı, randevu, bürokrasi ve hatta belediye dahi yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.