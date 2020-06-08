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Muhtar Tanrıverdi, tehlike arz eden duvarın yapılmasını istedi

MERSİN HABERLERİ  | 08.06.2020 14:39 | Son Güncelleme

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı zarar gören duvarın yapılması istendi.İlçeye bağlı Bağçatağı Mahallesi’nde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle yaklaşık bir yıl önce kayarak çöken duvar nedeniyle Köy konağı da temelinden oynadı.Yaklaşık 7 köy yolunu bağlayan ana güzergah üzerindeki duvar, mahallede yaşayan aileleri de tedirgin ediyor.Her gün onlarca çocuğun ve araçların geçtiği yol üzerinde bulunan duvarın üzerlerine devrilmesinden endişe eden Mahalle Muhtarı Vedat Tanrıverdi, "Burayı söylemediğimiz kimse kalmadı.

Muhtar Tanrıverdi, tehlike arz eden duvarın yapılmasını istedi

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı zarar gören duvarın yapılması istendi.
İlçeye bağlı Bağçatağı Mahallesi’nde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle yaklaşık bir yıl önce kayarak çöken duvar nedeniyle Köy konağı da temelinden oynadı.
Yaklaşık 7 köy yolunu bağlayan ana güzergah üzerindeki duvar, mahallede yaşayan aileleri de tedirgin ediyor.
Her gün onlarca çocuğun ve araçların geçtiği yol üzerinde bulunan duvarın üzerlerine devrilmesinden endişe eden Mahalle Muhtarı Vedat Tanrıverdi, "Burayı söylemediğimiz kimse kalmadı. Hiç bir şey yapılmadı. Çocuklar ölecek, endişeliyiz” dedi.
Mahalle sakini Duran Çelik ise "Biz bu köy binasını köy imkanları ile yaptırdık. Ama maalesef büyükşehir yasasından dolayı buraya el atamıyoruz. Her hafta aile hekiminiz geliyor ama bu binanın halini görüyorsunuz. Her an insanlar bu binanın altında kalabilir insanlar duvarın altında ölebilir. Biz yetkililerden yardım istiyoruz" ifadesini kullandı.

Muhtar Tanrıverdi, tehlike arz eden duvarın yapılmasını istedi

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