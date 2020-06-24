Muhtar toplantıları yeniden başladı

Akyurt Belediyesinin tüm mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamak, taleplerini dinlemek amacıyla yaptığı muhtarlar toplantısı, korona virüs nedeniyle verilen zorunlu aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor.

Kültür Merkezi Necip Fazıl Konferans Salonu’nda 26 mahalle muhtarı ile Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve yetkililerin katıldığı bir toplantı düzenlendi. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının uygulandığı toplantıda topluma örnek olacak görüntüler ortaya çıktı.

Toplantı ile ilgili bilgileri paylaşan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “Akyurtumuz 26 mahallesiyle büyüyen, ihtiyaçları artan, beklentileri artan bir ilçe oldu. Biz de geçtiğimiz yıldan bu yana muhtarlarımızla sürekli iletişim halinde kalarak ihtiyaçlara hızlı cevap veriyoruz. Bu kapsamda Belediyemiz bünyesinde muhtarlarımızla toplantılar yaptığımız gibi, her mahallemizde ayrı ayrı toplantılar da yaptık. Tüm mahallelerimizde toplanamadan korona virüs salgını her alanı olduğu gibi bizim toplantılarımızı da olumsuz etkiledi. Geldiğimiz noktada zaman kaybetmemek için yeniden bir toplantı yaptık. Mahallelerimizde bugüne kadar yaptıklarımızla beraber, gelecekte yapacaklarımızı da konuştuk, talepleri topladık. Bu toplantıların faydası, başta da söylediğim gibi ihtiyaçlara hızlı cevap vermektir. Anında çözüm ile sorun oluşmasına meydan vermemektir. Toplantımıza katılan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



