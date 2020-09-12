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Muhtar Tuhan’dan Gürkan’a hizmet teşekkürü

MALATYA HABERLERİ  | 12.09.2020 14:39 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, Malatya’nın Doğanyol ilçesine yapmış olduğu ziyaret ve deprem sonrası çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğanyol İlçesi Gökçe Mahalle Muhtarı Zülfükar Tuhan, mahallelerine yapılan çalışmalardan dolayı mahalle sakinleri olarak teşekkürlerini belirtti.“Gökçe Mahallemizde 150 ev yıkıldı.

Muhtar Tuhan’dan Gürkan’a hizmet teşekkürü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, Malatya’nın Doğanyol ilçesine yapmış olduğu ziyaret ve deprem sonrası çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğanyol İlçesi Gökçe Mahalle Muhtarı Zülfükar Tuhan, mahallelerine yapılan çalışmalardan dolayı mahalle sakinleri olarak teşekkürlerini belirtti.

“Gökçe Mahallemizde 150 ev yıkıldı. Enkazları kaldırıldı”
Doğanyol İlçesi Gökçe Mahalle Muhtarı Zülfükar Tuhan, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Doğanyol İlçemizi ve Gökçe mahallemizi ziyaret etti. Bugüne kadar bizlere göstermiş olduğu ilgiden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Saygılar ve selamlarımı iletiyorum” dedi.
Başkan Gürkan’ın yaşanan deprem sonrası kendilerine büyük destekler verdiğini ve çalışmaları ile hep yanlarında olduğunu, bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve ekibine mahalle sakinleri olarak çok teşekkür ettiklerini söyleyen Muhtar Tuhan, “Bugüne kadar Gökçe Mahallemizde 150 tane ev yıkıldı. Enkazları kaldırıldı. Gökçe mahallemize bugüne kadar yaklaşık 5 kilometre asfalt çalışması ve 5 bin metre kilit taşı çalışması yapıldı. Gökçe mahallemizde deprem sonrası Büyükşehir Belediyemizin büyük emekleri ve çalışmaları vardır” şeklinde konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Doğanyol İlçesine yapmış olduğu ziyaret ve toplantının çok verimli geçtiğini söyleyen Tuhan, “Bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı başta Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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