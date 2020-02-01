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Muhtar Yesirci’yi son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE HABERLERİ  | 01.02.2020 14:32 | Son Güncelleme

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin Yesirci’nin cenazesi Cedidiye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin Yesirci’nin cenaze namazı Cedidiye Camiinde kılındı.Merhum Yesirci’nin cenaze namazına Düzce Valisi Dr.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin Yesirci’nin cenazesi Cedidiye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin Yesirci’nin cenaze namazı Cedidiye Camiinde kılındı.
Merhum Yesirci’nin cenaze namazına Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, yakınları ve çok sayıda seveni katılım sağladı. Merhum Yesirci, Cedidiye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

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Düzce Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:32
Sabah
07:59
Öğle
13:14
İkindi
15:53
Akşam
18:18
Yatsı
19:40

Düzce Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Kent Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
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Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
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