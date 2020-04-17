YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Muhtardan ağaçlandırma seferberliği

Muhtardan ağaçlandırma seferberliği

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.04.2020 17:18 | Son Güncelleme

Manyas’ın en genç muhtarı olma unvanını elinde bulunduran 25 yaşındaki Selahattin Örzenek mahallesinde ağaçlandırma seferberliği başlattı.Manyas’ın kırsal Değirmenboğazı Muhtarı Selahattin Örzenek mahallesinin girişinin her iki yanına mahallenin gençleriyle birlikte yüzü aşkın fidan dikti.

Manyas’ın en genç muhtarı olma unvanını elinde bulunduran 25 yaşındaki Selahattin Örzenek mahallesinde ağaçlandırma seferberliği başlattı.
Manyas’ın kırsal Değirmenboğazı Muhtarı Selahattin Örzenek mahallesinin girişinin her iki yanına mahallenin gençleriyle birlikte yüzü aşkın fidan dikti. Manyas Kaymakamlığı ve Orman İşletme Şefliği aracılığıyla Balıkesir Orman fidanlığından temin ettiği ıhlamur, ceviz, manolya fidanlarını köyün girişine eken ve çevresini hayvanlardan korumak için telle çeviren genç muhtar Örzenek “Mahallemiz adından anlaşılacağı gibi doğası gayet güzel, biz girişi de yeşillendirmek istedik, bize fidan teminin de destek olanlara teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Korona virüsünü yok ettiği iddia edilen bitkisel dezenfektan

Korona virüsünü yok ettiği iddia edilen bitkisel dezenfektan

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Balıkesir Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:51
Sabah
06:21
Öğle
13:13
İkindi
16:56
Akşam
19:55
Yatsı
21:19

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Kaya Eczanesi
Merkez
Kemal Kıymaz Eczanesi
Merkez
Tiritoğlu Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Güler Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Defne Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Balıkesir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Balıkesir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Balıkesir’de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Balıkesir’de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.