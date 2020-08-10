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Muhtardan ESKİ’ye teşekkür

ERZURUM HABERLERİ  | 10.08.2020 12:54 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta yağan sağanak yağmur sonrası sele dönüşen yağmur suları Oltu Orcuk Mahallesi’nde içme suyu şebekesini ve mahalle içerisinde yolları tahrip etti.

Geçtiğimiz hafta yağan sağanak yağmur sonrası sele dönüşen yağmur suları Oltu Orcuk Mahallesi’nde içme suyu şebekesini ve mahalle içerisinde yolları tahrip etti. Yaşanan afet sonrası Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Mahalle içme suyuna ve yollarına kavuştu.
Mahalle Muhtarı Vahit Kartal, “Geçen hafta mahallemizde büyük bir afet yaşandı. Erzurum Büyükşehir ESKİ ekipleri köyümüze gelerek mesai kavramı gözetmeksizin yaptıkları özverili çalışmalar soncunda mahallemizin içme suyu şebekesi yeniden yapıldı. Mahallemize giriş yolu tamam sel suları götürmüştü o yapıldı. Mahalledeki ara yolları tahrip olmuştu ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıp yaptılar. Erzurum Büyükşehir ESKİ ekiplerine teşekkür ediyoruz” dedi.

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