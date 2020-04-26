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Muhtardan köylülere ücretsiz dezenfektan seti

ÇORUM HABERLERİ  | 26.04.2020 12:43 | Son Güncelleme

Çorum’un İskilip ilçesinde bir muhtar yaşadığı köydeki herkese maske ve dezenfektan seti hediye etti.Tüm dünyayı etkisi altına alan korono virüs salgını nedeniyle İskilip’e bağlı İkipınar Köyü Muhtarı Ali Güler de, köyde sıkı tedbirler aldı.

Çorum’un İskilip ilçesinde bir muhtar yaşadığı köydeki herkese maske ve dezenfektan seti hediye etti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korono virüs salgını nedeniyle İskilip’e bağlı İkipınar Köyü Muhtarı Ali Güler de, köyde sıkı tedbirler aldı. Muhtar Güler, korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında köydeki herkese maske, kolonya ve dezenfektan dağıttı.
Köylülerin sağlığı önemli
Köyde yaşayanların sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Muhtarı Ali Güler, ”Köylülerimin sağlığını korumak ve onlara bu “korona virüs” illetinin bulaşmaması için gereken tedbirimizi alırken takdiri yüce Allah’a bıraktık. Korona virüs ile mücadele de 14 altın kuralı köylülerimize anlatarak ve gerek duyulmadığı zamanlar haricinde virüs tehlikesi geçene kadar dışarıya çıkmaması gerektiğini söyleyerek ikazlarda bulunduk” dedi.
İkipınar köyü sakinleri de, köy muhtarının her zaman yanlarında olduğunu belirterek, “Muhtarımız Ali Güler köyümüzün birçok sorunuyla ilgilendi ve ilgilenmeye de devam ediyor. Ondan Allah razı olsun” diye konuştular.

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