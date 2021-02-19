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Muhtardan öğretmelere ‘hoş geldiniz’ tatlısı

19.02.2021 14:31 | Son Güncelleme:
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Çatma Köyü Muhtarı Metin Çakil, yüz yüze eğitimin başlamasıyla yeniden ders başı yapan öğretmen ve yöneticilere tatlı ikram etti.Çatma Köyü Muhtarı Metin Çakil, okulların tekrardan öğrenci ve öğretmenlerle dolması ve eğimin başlaması nedeniyle Kamışlı İlkokul ve Ortaokulu öğretmen ve yöneticilerine ‘hoş geldiniz’ tatlısı ikram etti.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Çatma Köyü Muhtarı Metin Çakil, yüz yüze eğitimin başlamasıyla yeniden ders başı yapan öğretmen ve yöneticilere tatlı ikram etti.
Çatma Köyü Muhtarı Metin Çakil, okulların tekrardan öğrenci ve öğretmenlerle dolması ve eğimin başlaması nedeniyle Kamışlı İlkokul ve Ortaokulu öğretmen ve yöneticilerine ‘hoş geldiniz’ tatlısı ikram etti. Okul öğretmenleri, yapılan jest karşısında mutlu olduklarını ifade ederek, Muhtar Çakil’a teşekkür etti.
Okulların tekrar açılması ve Regaip Kandili münasebetiyle öğretmen ve yöneticilere tatlı sürprizi yapan Muhtar Metin Çakil, “Korona virüs salgınından dolayı tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova’da da okullara ara verilmişti. Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine 15 Şubat tarihi itibari ile köy okulları tekrardan eğitim öğretime başladı. Muhtar olarak öğretmenlerimize güzel bir jest yaparak ‘hoş geldiniz’ tatlısı ikram ettim. İnşallah tüm ülke olarak bu salgını en iyi şekilde bitireceğiz. Eğitim öğretim dönemi tüm eğitim camiasına hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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