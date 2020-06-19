Muhtardan örnek projeye tam destek

Abdurrahmangazi Mahallesi Muhtarı Ahmet Tekşut, diğer mahalle muhtarlarına örnek olacak bir etkinliğe imza attı.

Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezince yürütülen “Şehirler Kültürler Büyüklerimiz’’ projesinden yararlanmak için yetkililerle irtibata geçen Abdurrahmangazi Mahallesi Muhtarı Ahmet Tekşut, 65 yaş üzeri vatandaşların güzel bir gün geçirmesini sağladı.

Etkinliğe katılan vatandaşların bir günde birden fazla sürprizle karşılaştığını belirten Tekşut, şunları söyledi: “Yaşlılarımız haftalardır evlerinde sıkılıp bunalmıştılar. Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz’ı arayıp kendi bölgemdeki yaşlıları bundan faydalandırabilir miyim diye sordum. O da bundan çok memnun olacağını söyledi ve Gençlik Lideri arkadaşları bize yönlendirdi. Mahallemizde bulunan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın isimlerini bir liste halinde sunduk. Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler, Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı kurum otobüsüyle büyüklerimizi mahallemizden kolonya ve çikolata ikram ederek aldılar. İlk olarak Abdurrahman Gazi Hz. türbesini ziyaret ettik. Abdurrahman Gazi Hazretlerinin hayatı hakkında bilgiler verildi, Fatihalar okundu. Daha sonra 1877 Osmanlı-Rus Savaşı’nda önemli bir yere sahip olan Aziziye ve Mecidiye Tabyasını ziyaret ettik. Nene Hatun’un Aziziye Tabyası’nda bulunan kabrini ziyaret ettikten sonra Kars Kapı şehitliğine geçerek vatan savunmasında canların seve seve veren mübarek şehitlerimizin manevi huzurunda durduk. Şehitlerimizin kabrinde dualar ettikten sonra vatandaşlarımız Yakutiye Gençlik Merkezi’ne götürüldü. Daha önce hiç ebru sanatının yapılışını görmemiş olan büyüklerimize hocamız tarafından ebru sanatı ve yapılışı anlatıldı. Kendilerine Ebru hediye edilen büyüklerimize ikinci bir sürpriz de Gençlik Merkezi Müzik ve Tiyatro ekiplerince yapıldı. Çok amaçlı salonda kendileri için hazırlanmış Erzurum türkülerini dinleyip ardından Hacivat ve Karagözü izlediler, bazen türkülere eşlik ettiler. Avrupa’nın ihtiyarlarını ölüme terk ettiği pandemi sürecinde bize bu mutluluğu yaşatanlardan Allah bin kere razı olsun. Bu vesileyle bir kere daha Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğüne, Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Bey’e özellikle de gençlik liderlerine, eğitmen hocalara ve gönüllü kardeşlerime kendim ve mahallemdeki yaşlılarımız adına çok teşekkür ediyorum. Projenin çok faydalı ve güzel olduğunu, yaşlılarımıza manen ve madden iyi geldiğini, onları bir nebzede olsa mutlu ettiğini belirtmek gerekiyor.”

