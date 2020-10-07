Muhtardan oturma bankı desteği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan, İlçe Hastanesine oturma bankı hediye etti.

Bir süre öncede kendi imkanlarıyla mahalledeki engelli ve gazilerin oturmaları için evlerinin önlerine 25 oturma bankı yerleştiren Muhtar Mehmet Özkan, bu defada personel ve vatandaşların yararlanması için İlçe Hastanesine 3 oturma bankı hediye etti.

Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle görev yaptıklarını söyleyen Muhtar Özkan,” İlçe Hastanemize ve acil servis ekibimize muhtarlığımız ve mahallemiz adına oturma bankı hediye ettik. Hastane çalışanlarımıza ve 112 Acil Servis Ekibine halkımıza gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



