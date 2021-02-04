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Muhtarın girişimleri mahalle halkını rahatlattı

04.02.2021 13:32 | Son Güncelleme:
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Tomarza ilçesi Aslantaş Mahalle Muhtarı Hamdi Davarcı’nın özverili uğraşları sonrasında, bir haftadır kesintiye uğrayan internet ve telefonlar çalışmaya başladı.Aşırı kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aslantaş Mahallesi’nde telefon ve internet hatları hasar gördü.

Tomarza ilçesi Aslantaş Mahalle Muhtarı Hamdi Davarcı’nın özverili uğraşları sonrasında, bir haftadır kesintiye uğrayan internet ve telefonlar çalışmaya başladı.
Aşırı kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aslantaş Mahallesi’nde telefon ve internet hatları hasar gördü. Mahalle muhtarı Hamdi Davarcı, durumu yetkililere bildirerek arızanın giderilmesini istedi. Gönderilen ekibin yoğun kar yağışı olan bölgede yansıtıcıya ulaşamadıklarını söylemesi üzerine Muhtar Davarcı, kendine ait traktöre zincir takarak ekipleri yansıtıcının olduğu yere çıkardı. Ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışması sonrasında giderilen arıza ile mahalle halkı internet ve telefonlarını kullanmaya başladı.

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