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Muhtarın kızı misafirliğe gittikleri evde karbonmonoksit gazından zehirlendi

UŞAK HABERLERİ  | 04.01.2021 18:01 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Kızılüzüm köyüne yaşayan annesinin ziyaretine gelen Uşak’ın Ünalan Mahallesi Muhtarı Ercan Karakaş’ın 10 yaşındaki kızı sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Muhtarın kızı misafirliğe gittikleri evde karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Kızılüzüm köyüne yaşayan annesinin ziyaretine gelen Uşak’ın Ünalan Mahallesi Muhtarı Ercan Karakaş’ın 10 yaşındaki kızı sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Karakaş ve annesinin durumları ise ciddiyetini koruyor.
Edinilen bilgiye göre; Uşak’ın Ünalan Mahallesi Muhtarı Ercan Karakaş, 10 yaşındaki kızı Eda ile birlikte Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Kızılüzüm köyünde yaşayan annesi Fatma Karakaş’ı ziyarete geldi. Yakınları 46 yaşındaki Ercan Karakaş, 10 yaşındaki kızı Eda Karakaş’ı ve annesi 73 yaşındaki Fatma Karakaş’ı evde baygın vaziyette bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine köye jandarma ve 112 Acil Servisi ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 10 yaşındaki Eda Karakaş’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybederken, Ercan Karakaş ve annesi Fatma Karakaş hastanede tedavi altına alındı.
Olayda hayatını kaybeden kız çocuğunun cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kızın cenazesinin yarın Uşak’ta toprağa verileceği öğrenildi.

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