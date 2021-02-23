Muhtarın "yolsuzluk" mücadelesi

Giresun’un Gedikli Köyü’nde devlet-vatandaş işbirliği ile beton yol yapım ihalesini alan firma hakkında kalitesiz ve eksik malzeme kullandığı iddiasıyla köy muhtarı şikayetçi oldu, Giresun Cumhuriyet Savcılığı ise dava açtı.

Muhtarlığı bırakmasına rağmen köylünün hakkını aramayı bırakmayan Eşref Turan’ın şikayetini yerinde bulan Giresun Cumhuriyet Savcılığı yol beton ihalesini alan firma hakkında “Kamu kurum ve kuruluştaki eşya hakkında hırsızlık” iddiasıyla dava açıldı.

Yaklaşık 4 yıldır devletin ve köylünün hakkını aramak için mücadele ettiğini anlatan Gedikli Köyü eski muhtarı Eşref Turan, “2015 yılında muhtar olarak seçildiğim Gedikli Köyü’nde devlet-vatandaş işbirliği ile beton yol yapmak istedik. Bu konuda İl Özel İdaresi’nin yapmış olduğu ihale sonucunda ihaleyi kazanan firma çalışmalara başladı. Bizde köylüler olarak 524 ton çimento teslim ettik. Bizden 3 metreküp başına 350 kilogram çimento alındı bu da yaklaşık bin 500 metreküp hazır beton yapmaktadır. Ancak gelen betonun kalitesinden ustaların şüphelenmesi üzerine yapı denetim laboratuvarı ile anlaşarak numune aldırdık. Numune sonucunda 3 metreküp başına 350 kilogram çimento değil, 200 ile 230 kilogram çimento kullanıldığı tespit ettik ve yaklaşık 200 ton çimentonun kayıp olduğu görüldü. Ayrıca olay nedeniyle ihaleyi alan firma yöneticilerinden şikayetçi olduk” dedi.

Muhtarlıktan vazgeçti hak aramaktan geçmedi

Muhtarlığı bırakmasına rağmen köylünün ve devletin haklarının aramaktan vaz geçmediğini de anlatan Turan, “Köy yolumuzu betonlamak için ihaleyi alan firmanın usulsüzlüğüyle ilgili 2017 yılında ilgili birimlere birçok şikayetimiz oldu ancak bir sonuç alamadık. 2019 yılında muhtarlık sürem tamamlanınca yeniden aday olmadım fakat benim dönemimde yapılan usulsüzlüğünde peşini bırakmadım. Nihayetinde uzun inceleme ve soruşturmaların sonucunda Giresun Cumhuriyet Savcılığı İlgili firmanın kasten işlemiş olduğu suç nedeniyle hakkında TCK’nın 53. Maddesi uyarınca dava açtı” dedi. Bundan sonra adaletin yerini bulacağına şüphem yok. Benim tek isteğim köylümden topladığım paraların ve devletin yaptığı yardımın adalet karşısında hesabının verilmesidir” diye konuştu.