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  4. Muhtarlar Alim Karaca’ya taziye ziyaretinde bulundu

Muhtarlar Alim Karaca’ya taziye ziyaretinde bulundu

MUĞLA HABERLERİ  | 14.01.2020 00:01 | Son Güncelleme

Fethiye’nin 41 mahalle muhtarı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya taziye ziyaretinde bulundu.Karaca muhtarların soruları üzerine, ziyarette birçok konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.Su fiyatları üzerinden alınan katı atık bedelinin bakanlık tarafından yasalaştırıldığından dolayı alındığını ifade eden Karaca, “Meskenlerde fiyat 14 lira 60 kuruştu.

Muhtarlar Alim Karaca’ya taziye ziyaretinde bulundu

Fethiye’nin 41 mahalle muhtarı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya taziye ziyaretinde bulundu.
Karaca muhtarların soruları üzerine, ziyarette birçok konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Su fiyatları üzerinden alınan katı atık bedelinin bakanlık tarafından yasalaştırıldığından dolayı alındığını ifade eden Karaca, “Meskenlerde fiyat 14 lira 60 kuruştu. Biz bu rakamı şehir merkezinde 10 TL’ye, köyden mahalleye dönüşen yerlerde ise 8 TL’ye çektik. Meskenlerde tepki yok. Ancak işyerinde bir tepki var. İşyerinde metrekare üzerinden fiyat hesaplanıyor. Buna yapılacak bir şey yok! Bakanlığın bir çizelgesi var. Onun üzerinden bir hesaplama yapılıyor. Biz bunu almak mecburiyetindeyiz. Bizim amacımız vatandaşımızı üzmek değil, ancak bizlerde yasaların üzerinde değiliz! Biz bunları uygulamak zorundayız” dedi.
Muhtara seslenen Karaca, “Lütfen hiç kimsenin kaçak inşaat yapmasına izin vermeyin. Devlet yeni yasa çıkarıyor. Yasada yeni yapılan kaçak inşaatların yıkımı, ayrıca yapılan binaların kiraya verilmesi yada satışının yapılması kesinlikle engelleniyor. Ciddi yaptırımlar geliyor, lütfen bunu tüm vatandaşlarımıza sizler de anlatın. Bakanlıktan 100’den fazla yapının yıkımı için liste geldi. En çok Faralya’da var. Birçok mahallede var. Bakanlık ‘yıkacaksınız’ diyor. 2018-2019-2020 yılında yapılan ne kadar kaçak bina varsa hepsini yıkacağım diyor. Durum ciddi. Bunun bilinmesinde fayda var” diye konuştu.

“Fethiye esnafını ve turizmcileri düşünmek zorundayım”
Körfez kirliliğiyle yapılan yorumlara da cevap veren Başkan Karaca, “‘CHP’li belediye körfezi kirletti’ diyorlar, ben geleli 1 ay olmuş. Ben mi kirlettim körfezi? Amaç Fethiye ve Büyükşehir Belediyesi’ni zan altında bırakmak. Biz arıtmayı tüm halka açtık. Gerçekten güzel bir arıtma yapılmış. Geçmiş yönetimde yapan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Arıtma tesisinin çıkış değerleri Çevre Bakanlığı tarafınca online kontrol ediliyor. Sistemde dakika dakika inceleniyor ve raporlanıyor. Bu durum artmadan kaynaklansa bu arıtmayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalıştırır mı? Çalıştırmaz. Ben kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum. Ama benim halkımın gerçekleri bilmesi gerekiyor. A Haber’i getirip sezon ortasında vatandaşın eline mikrofon verilmez. Ben Fethiye esnafını ve turizmcileri düşünmek zorundayım. Benim otelim yok, restoranım yok. Ama ben Fethiye’yi yönetiyorum. Ben burada yaşayan 160 bin vatandaştan sorumluyum. Ölüdeniz’e ileri teknolojili sıfır arıtma yapıldı. ‘Arıtma çalışmıyor’ diyorlar. Arıtma son sistem çalışıyor. Burada suçlu aramayacağız. Burada farklı siyasi görüşlerde birçok kardeşimiz, abimiz var. Ben partizanlık yapmıyorum, ben bölgeme hizmet için geldim. Mesele Fethiye’ye katkı sunabilme meselesidir. Bizler Körfez Temizliği için mücadele veriyoruz. Aldığımız duyumlara göre önümüzdeki günlerde dip taraması başlayacak. Ama birbirimizi suçlamamamız gerekiyor. Halkımız bize güveniyor. Biz halkımıza karşı doğru olmak zorundayız. Ben gece gündüz çalışıyorum. 5 yıl boyunca 41 mahalleye hizmet etmek zorundayım. Sizlerle birlikte bir olup çalışmalıyız. Artık mahalle mahalle geziyorum. Halk bizleri görmek istiyor.

Muhtarlar Alim Karaca’ya taziye ziyaretinde bulundu

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