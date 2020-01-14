Muhtarlar Alim Karaca’ya taziye ziyaretinde bulundu

Fethiye’nin 41 mahalle muhtarı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya taziye ziyaretinde bulundu.

Karaca muhtarların soruları üzerine, ziyarette birçok konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Su fiyatları üzerinden alınan katı atık bedelinin bakanlık tarafından yasalaştırıldığından dolayı alındığını ifade eden Karaca, “Meskenlerde fiyat 14 lira 60 kuruştu. Biz bu rakamı şehir merkezinde 10 TL’ye, köyden mahalleye dönüşen yerlerde ise 8 TL’ye çektik. Meskenlerde tepki yok. Ancak işyerinde bir tepki var. İşyerinde metrekare üzerinden fiyat hesaplanıyor. Buna yapılacak bir şey yok! Bakanlığın bir çizelgesi var. Onun üzerinden bir hesaplama yapılıyor. Biz bunu almak mecburiyetindeyiz. Bizim amacımız vatandaşımızı üzmek değil, ancak bizlerde yasaların üzerinde değiliz! Biz bunları uygulamak zorundayız” dedi.

Muhtara seslenen Karaca, “Lütfen hiç kimsenin kaçak inşaat yapmasına izin vermeyin. Devlet yeni yasa çıkarıyor. Yasada yeni yapılan kaçak inşaatların yıkımı, ayrıca yapılan binaların kiraya verilmesi yada satışının yapılması kesinlikle engelleniyor. Ciddi yaptırımlar geliyor, lütfen bunu tüm vatandaşlarımıza sizler de anlatın. Bakanlıktan 100’den fazla yapının yıkımı için liste geldi. En çok Faralya’da var. Birçok mahallede var. Bakanlık ‘yıkacaksınız’ diyor. 2018-2019-2020 yılında yapılan ne kadar kaçak bina varsa hepsini yıkacağım diyor. Durum ciddi. Bunun bilinmesinde fayda var” diye konuştu.