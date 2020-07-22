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Muhtarlar, çiftçiler için çoklu kooperatiflerin kurulmasını istiyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.07.2020 16:07 | Son Güncelleme

Adıyaman Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkan Yardımcısı Şevket Alagöz, yönetim kurulu üyeleri ve muhtarlar Adıyaman’ın tütünü için kurulması planlanan kooperatifin tek olmaması gerektiği dile getirildi.Adıyaman Merkez ve Köy Muhtarları Derneği yönetimi dernek binasında Adıyaman Tütünün kooperatifleşme sürecinde açılması planlanan tek kooperatifin sıkıntı yaşatacağını çoklu kooperatifleşmeye gidilmesi gerektiğini vurguladı.Muhtarlar adına açıklamalarda bulunan Adıyaman Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkan Yardımcısı Şevket Alagöz, “Bizler Ankara’da yapmış olduğumuz görüşmelerde bizlere kooperatiflerin kurulacağı söylendi.

Adıyaman Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkan Yardımcısı Şevket Alagöz, yönetim kurulu üyeleri ve muhtarlar Adıyaman’ın tütünü için kurulması planlanan kooperatifin tek olmaması gerektiği dile getirildi.
Adıyaman Merkez ve Köy Muhtarları Derneği yönetimi dernek binasında Adıyaman Tütünün kooperatifleşme sürecinde açılması planlanan tek kooperatifin sıkıntı yaşatacağını çoklu kooperatifleşmeye gidilmesi gerektiğini vurguladı.
Muhtarlar adına açıklamalarda bulunan Adıyaman Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkan Yardımcısı Şevket Alagöz, “Bizler Ankara’da yapmış olduğumuz görüşmelerde bizlere kooperatiflerin kurulacağı söylendi. bugün Adıyaman Ziraat Odası çatısı altında kooperatif kuracağı söylendi. Bizler de tek başına kurulacak olan bu kooperatifi doğru bulmuyoruz. Bizler tek kurulacak olan bu kooperatifin bu yükü kaldıracağına inanmıyoruz, kaldırabileceğini de sanmıyoruz. Bizler Adıyaman’da çiftçilerimizin kurabileceği çoklu kooperatif istiyoruz. Kooperatif tek olursa çiftçilerimiz mağdur olur. Çiftçilerimize sahip çıkılmasını istiyoruz. Bizler tek bir kooperatif değil, çok sayıda kooperatif istiyoruz” dedi.
Kooperatiflerin kurulma sürecinde kıyılmış tütünlere dokunulmamasını istediklerini söyleyen Alagöz, “Bizler kooperatifler devreye girene kadar çiftçilerimizin üretmiş olduğu tütüne göz yumsunlar bu süreçte çiftçilerimize yardımcı olsunlar. 81 İl valiliğine bu konuda bir genelge gönderilebilir. Maalesef önceki gün Malatya’da özel bir kargo şirketinin toplanma bölgesinde Adıyaman tütünü yakalandı. Bu yakalanan tütün uyuşturucuymuş gibi, patlayıcı bir maddeymiş gibi, terör suçuymuş gibi lanse edildi ve çiftçilerimizi derinden üzdü. Kooperatif sürecine kadar yardımcı olunursa, idare edilirse çok mutlu oluruz” diye konuştu.

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