YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Muhtarlar Derneği yeni hizmet binasına taşındı

Muhtarlar Derneği yeni hizmet binasına taşındı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 03.03.2020 09:57 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bulunan 65 mahallenin hizmetinin daha iyi sağlanması için Çan Belediyesi tarafından Çan Muhtarlar Derneğine tahsis edilen yeni hizmet binası dualar eşliğinde açıldı.Dernek açılışına Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, İlçe Jandarma komutanı Jandarma Teğmen Levent Çalış, Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan, CHP İl Genel Meclis Üyesi Erdal Güler, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Şahin, CHP İlçe Başkanı Harun Aslan, MHP İlçe Başkanı Fevzi Karakaya, sivil toplum kuruluşları başkan ve yöneticilerinin yanı sıra muhtarlar katıldı.Çan Muhtarlar Derneği Başkanı Yüksel Çetin, “ İlçemizde bulunan 65 köyümüzün muhtarlarına daha iyi hizmet sağlamamız için Belediyemizden burayı talep ettik.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bulunan 65 mahallenin hizmetinin daha iyi sağlanması için Çan Belediyesi tarafından Çan Muhtarlar Derneğine tahsis edilen yeni hizmet binası dualar eşliğinde açıldı.
Dernek açılışına Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, İlçe Jandarma komutanı Jandarma Teğmen Levent Çalış, Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan, CHP İl Genel Meclis Üyesi Erdal Güler, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Şahin, CHP İlçe Başkanı Harun Aslan, MHP İlçe Başkanı Fevzi Karakaya, sivil toplum kuruluşları başkan ve yöneticilerinin yanı sıra muhtarlar katıldı.
Çan Muhtarlar Derneği Başkanı Yüksel Çetin, “ İlçemizde bulunan 65 köyümüzün muhtarlarına daha iyi hizmet sağlamamız için Belediyemizden burayı talep ettik. Yaptığımız talep üzerine bizlere bu yeri tahsis eden Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Burası ilçenin merkezi bir yer buradan tüm muhtarlarımıza ulaşma imkanımız daha iyi olacak” dedi.
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’de açılışta yaptığı konuşmasında “Muhtarlarımıza daha iyi hizmet sağlamaları için bir yer sağlamamız gerekiyordu kendileri bize müracaat ettiler bizde garajımızın 2. katında olan büyük bir alanın restorasyonunu yaptık ve muhtarlarımızın hizmetine sunduk. Bizler belediye olarak gücümüz yetiğince her zaman muhtarlarımızın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz” dedi.
Çan Muhtarlar Derneği Başkanı Yüksel Çetin davetlilere "Köy Yönetimi ve Muhtarların Görevleri" isimli bir kitap hediye etti. Açılış sonrası pilav ikramı yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Özel hastanedeki ameliyathanede büyük şok!Özel hastanedeki ameliyathanede büyük şok!
Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son! Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çanakkale Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
06:15
Sabah
07:38
Öğle
13:31
İkindi
16:41
Akşam
19:15
Yatsı
20:33

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Ertuğrul Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Kepez
Çakır Eczanesi
Ayvacik
Merkez Eczanesi
Ayvacik
Koçer Eczanesi
Bayramic
Eda Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.