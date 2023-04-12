YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Muhtarlar geleneksel iftar sofrasında buluştu

Muhtarlar geleneksel iftar sofrasında buluştu

12.04.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Muhtarlar Derneği tarafından geleneksel iftar yemeği programı düzenlendi.

Muhtarlar geleneksel iftar sofrasında buluştu

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Muhtarlar Derneği geleneksel iftar programını öğretmen evi toplantı salonunda gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Selami Uğural programda yaptığı konuşmada, “Geleneksel hale gelen iftar yemeklerimize bu yılda ilgi çoktu. Dernek üyesi köy ve mahalle muhtarlarımıza, ilçe jandarma ekiplerine, ilçe emniyet amirliği personeline, hükümet binasında görevli müdür ve çalışanlarına, siyasi parti temsilcilerine iftar yemeğine katıldıkları için teşekkür ediyorum. Ramazan ayının son günlerine yaklaştığımız bu zamanlarda önümüzdeki Kadir Gecesi ve sonrasında Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilecik Belediyesi’nde yaşanan rüşvet olayı ile ilgili davada 4’üncü duruşma görüldüBilecik Belediyesi’nde yaşanan rüşvet olayı ile ilgili davada 4’üncü duruşma görüldü
Beş gün önce evlenen yaşlı çifti asansör kazası ayırdıBeş gün önce evlenen yaşlı çifti asansör kazası ayırdı
Adana'da üzerine kaya düşen otomobilde ölen 4 öğretmen sınıflarında anıldıAdana'da üzerine kaya düşen otomobilde ölen 4 öğretmen sınıflarında anıldı
Anahtar Kelimeler:
Bilecik

Bilecik Namaz Vakitleri 12 Nisan Çarşamba

İmsak
04:52
Sabah
06:21
Öğle
13:06
İkindi
16:46
Akşam
19:42
Yatsı
21:05

Bilecik Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Çarşamba

Emre eczanesi
Bozuyuk
Gölpazari eczanesi
Golpazari
Hayat eczanesi
Pazaryeri
Çinar eczanesi
Osmaneli
Fatih eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.