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Muhtarlar Günü Akyurt’ta kutlandı

ANKARA HABERLERİ  | 19.10.2020 17:14 | Son Güncelleme

Her yıl 19 Ekim’de kutlanan Muhtarlar Günü nedeniyle Akyurt’ta bir tören düzenlendi.Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen programa, Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve muhtarlar katılım gösterdi.Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden törende konuşan Akyurt Muhtarlar Derneği Başkanı, Yıldırım Mahallesi Muhtarı Serkan Yılmaz, muhtarlığın temelinin Osmanlı’ya dayandığını ifade ederek cumhuriyet döneminin de en önemli kurumlarından birisi haline geldiğini söyledi.Yılmaz, "Muhtarlar, Cumhuriyetin birer uç beyi gibi yetki ve sorumluluk alanındaki yerlerde, dirliği, düzeni, adaleti sağlamaktan mesuldür.

Her yıl 19 Ekim’de kutlanan Muhtarlar Günü nedeniyle Akyurt’ta bir tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen programa, Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve muhtarlar katılım gösterdi.
Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden törende konuşan Akyurt Muhtarlar Derneği Başkanı, Yıldırım Mahallesi Muhtarı Serkan Yılmaz, muhtarlığın temelinin Osmanlı’ya dayandığını ifade ederek cumhuriyet döneminin de en önemli kurumlarından birisi haline geldiğini söyledi.
Yılmaz, "Muhtarlar, Cumhuriyetin birer uç beyi gibi yetki ve sorumluluk alanındaki yerlerde, dirliği, düzeni, adaleti sağlamaktan mesuldür. Seçmenin ve tüm mahallenin, köylünün hakkını savunmak bizim en kutsal görevimizdir. Bizim en asli görevimiz ise Hakkın ve hukukun yanında olmak, vatandaşın ve devletin çıkarını gözetmektir. Bu uğurda gözümüzü budaktan sakınmamalıyız" dedi.

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