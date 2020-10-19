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Muhtarlar Günü Aliağa’da kutlandı

İZMİR HABERLERİ  | 19.10.2020 17:05 | Son Güncelleme

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, her yıl kutlanan ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’nde Aliağalı muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi.Kahvaltı programı öncesinde Aliağa Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende Aliağa Muhtarlar Derneği tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, her yıl kutlanan ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’nde Aliağalı muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi.
Kahvaltı programı öncesinde Aliağa Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende Aliağa Muhtarlar Derneği tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla son buldu. Törenin ardından Aliağalı Muhtarlar ile protokol üyeleri Aliağa Öğretmenler Evi’ndeki programda buluştu. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın ev sahipliği yaptığı programa; Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Rıfkı Kulaksız ile daire amirleri katıldı.

“Muhtarlarımız her türlü takdiri hak ediyor”
Muhtarların, halkın sevinçli ve üzüntülü anlarında en yakınında olan yerel yöneticiler olduğunu ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Muhtarlarımız her türlü takdiri hak ediyor. Bu anlamlı günde öncelikle ebediyete intikal etmiş muhtarlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan muhtarlarımıza da sağlık ve başarılar diliyorum” diyerek tüm muhtarların gününü kutladı.

“Muhtarlık, yerel yönetimlerin ilk kademesidir”
Muhtarlıkların demokrasinin beşiği olduğunu vurgulayan Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ise, “Muhtarlık, yerel yönetimlerin ilk kademesidir. Ayrıca muhtarlık görevi, ülkesini ve mahallesini kucaklayan muhtarlık anlayışından geçer. Bizler de idare olarak muhtarlarımızın yanındayız. Kapımız sizlere her zaman açık. Çalıştığınız en yakın birimler kaymakamlık olarak bizleriz ve Aliağa Belediyesidir. Aliağa Belediye Başkanımızın sizlere verdiği değeri de yakından görüyorum” dedi.

Program, Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın günün anısına muhtarlara hediye takdimi ile son buldu.

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