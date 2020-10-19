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Muhtarlar Günü Çeşme’de kutlandı

İZMİR HABERLERİ  | 19.10.2020 18:15 | Son Güncelleme

19 Ekim Muhtarlar Günü, Çeşme’de protokolün de katıldığı resmi törenle kutlandı.2015 yılından beri her yıl 19 Ekim’de kutlanan Muhtarlar Günü nedeniyle Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.

19 Ekim Muhtarlar Günü, Çeşme’de protokolün de katıldığı resmi törenle kutlandı.
2015 yılından beri her yıl 19 Ekim’de kutlanan Muhtarlar Günü nedeniyle Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Garnizon Komutan Vekili Asteğmen Bilal Bayat, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kocaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, TCSG-30 Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Önder Bulut, İlçe Nüfus Müdürü Murat Şen, İlçe Yazı İşleri Müdürü Elif Didem Gölcük, Belediye Meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı. Çeşme muhtarları adına Alaçatı Mahallesi Muhtarı Emin Özen’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

"Muhtarlar halkın her zaman yanında ve hizmetindedir"
Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Sakarya Mahallesi Muhtarı Fatma Altan Avşaroğlu, muhtarların yönetim anlayışında vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklar olduğunun bilincinin önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, "Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında yer alan muhtarlık, çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak, hem sevinçte hem hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir" diye konuştu.

"Devletin vatandaşa dokunan en sıcak eli"
Avşaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Devletin vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaşa en yakın idari birim olarak mahallelerimizin değişim ve gelişimi konusunda işbirliği ve çözüm sürecine ortaklık ederek, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde halkımıza ulaştırılmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Millet iradesiyle devlet elinin kesiştiği noktayı temsil eden muhtarlarımıza gerek pandemi döneminde, gerekse daha öncesinde yaptıkları fedakar ve sevgi dolu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, Muhtarlar Günü’nü kutluyorum."
Törenin ardından Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ilçe protokolü ve mahalle muhtarlarına öğle yemeği verdi. Çeşme Tekke Restoran’daki yemekte Kaymakam Ünal Çakıcı ve Başkan Oran, mahallelerdeki çalışmalar hakkında bilgi vererek, muhtarların sorularını yanıtladılar. Yemeğin sona ermesinin ardından Başkan Oran, muhtarlara hediye verdi.

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