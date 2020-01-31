Muhtarlar kadına şiddet konusunda bilgilendirildi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in başkanlığında çalışmalarını yürüten Konyaaltı Kent Konseyi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle muhtar ve azaların katıldığı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu seminer düzenledi.

Konyaaltı Kent Konseyi Aile ve Sosyal Hizmetler Çalışma Grubu, Konyaaltı Belediyesi ev sahipliğinde “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu seminer düzenledi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM)’nde düzenlenen seminere Konyaaltı Kent Konseyi Aile ve Sosyal Hizmetler Çalışma Grup Başkanı Gökçen Deveci, Konyaaltı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ay, muhtar ve azalar katıldı.

Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğünde görevli psikolog Hülya Yüceer’in konuşmacı olarak katıldığı seminerde “Kadına yönelik şiddetin tanımları, türleri, kadına yönelik şiddetin etkileri, ulusal mevzuat, kadına yönelik şiddete karşı hizmet veren kurum ve kuruluşlar” gibi konulara değinilerek, kadına şiddette sıfır tolerans vurgusu yapıldı.

Konyaaltı Kent Konseyinin, Belediye Başkanı Semih Esen’in başkanlığında çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Konyaaltı Kent Konseyi Aile ve Sosyal Hizmetler Çalışma Grup Başkanı Gökçen Deveci ise “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” semineri ile de öncelikle muhtar ve azaları bilgilendirmek istediklerini söyledi. Gökçen Deveci, Başkan Semih Esen’in öncülüğünde bu gibi sosyal içerikli projelerle bölge halkını bilgilendireceklerinin de altını çizdi.

