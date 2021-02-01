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Muhtarlar kaza yaptı: 1 yaralı

01.02.2021 19:27 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta iki muhtarın otomobillerinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 muhtar yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri Karayolu Karagömlek köyü yakınlarında meydana geldi.

Sivas’ta iki muhtarın otomobillerinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 muhtar yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri Karayolu Karagömlek köyü yakınlarında meydana geldi. Çongar köyü muhtarı H.Ö.D. idaresindeki 58 TL 959 plakalı Fiat marka otomobil seyir halindeyken güneş ışığının görüşünü engellemesi ile direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen Keçili köyü muhtarı M.A. idaresindeki 58 FP 790 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle Çongar köyü muhtarı yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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